遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
有考北模的學生在「Threads」發文，指出考題作文題目竟是「我的媽媽是代理孕母」。示意圖／AI生成
有考北模的學生在「Threads」發文，指出考題作文題目竟是「我的媽媽是代理孕母」。示意圖／AI生成

昨北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，遭質疑題目引導性強、有預設立場，也有學生表達不適。對此，翰林出版董事長暨總經理陳彥良今日發布新聞稿表示，本次北模寫作測驗題目，因試題審題把關不周，造成考生們在作答時感到困惑或不適，並引起教師與家長的關注，翰林出版深表歉意，並將進行檢討與改進。

本次引發爭議的北模作文試題設定一寫作情境，假設台灣代理孕母合法，自己的媽媽決定成為代理孕母，請學生以「我的媽媽是代理孕母」為題寫作。代理孕母在台尚未合法，仍有倫理爭議，許多學生在社群媒體上批評題目預設立場，學生團體也反映，考題的設計應尊重家庭的多元樣貌，避免過度引導從而影響學生發揮。

翰林出版指出，模擬考試對於考生掌握學習成效有很大的幫助，因此翰林出版承辦模擬考試時皆嚴謹規劃並落實每個細節。然而，此次疏失顯示仍有不足與不周延之處，將會深切檢討，並改善命題與審題流程。

翰林出版表示，將立即採取3項措施，全面檢討改進模擬考的命審題流程。首先是強化審題流程，如邀請更多專業教師與專家參與審題與審查，以更全面的視角來檢視每一道題目。再來，會建立多重審題機制，增加題目適切性、敏感性及倫理的檢視環節，確保試題兼具教育意義與符合社會期待。最後則是提升命題師資專業，加強命題團隊的專業訓練，以更謹慎與專業態度面對命題及審題工作。

翰林出版說明，優質的考題不僅是知識的檢測，更是價值觀的傳遞，將以此事件為戒，未來會用最高的標準檢視試題品質，以提供更完善的模擬考服務來協助考生面對大考，感謝各界的監督與指教。

