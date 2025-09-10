北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

快訊

中央社／ 台北10日電
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照

北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」惹議，衛福部次長林靜儀說，不評論題目適切與否，當代孕議題涉及自身或親人，立場與觀點可能轉變，現在正是重新思考政策與法律方向的契機。

台灣尚未合法「代理孕母」，由於人工生殖法修法草案增訂代理孕母制度引議論，衛福部去年12月選擇脫鉤處理，先處理單身女性、女同志適用等有共識部分，但近期北區模擬考作文試題，卻要求學生以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發社會討論。

林靜儀昨天深夜在社群媒體threads發文，北模作文以代理孕母出題，很直接可以發現的是，當女性子宮被工具化、女性身體被物體化的對象是自己親近的家人時，多數人就很難接受「器官（身體）借用一下」這件事了。

林靜儀今天上午接受媒體聯訪時進一步說明，不評論考題是否合適，這次想強調的是，過去大家在討論代孕議題時，委託他人用身體幫生育孩子，來完成生育願望，很多人會認為「這很好啊，幫助別人是一件善事」，將這樣的舉動視為單純的利他行為。

但當自己或親人涉及其中，想法可能不同。林靜儀說，對於考題在高中生之間引起很大討論，感到有些意外，但高中生反映往往是很直覺的，正好提供一個機會，讓大家想想當某些政策與自己切身相關時，是否還能一樣客觀、公平地看待，重新思考相關的法律與政策。

林靜儀說，以衛福部的立場，人工生殖修法草案脫鉤處理代理孕母，會持續維持這樣的決定，現在這個草案仍在行政院跑流程，代孕議題在社會上本來就有很多不同意見，隨著文化變遷，未來應該持續開放討論的空間。

台灣反代孕小組透過聲明指出，北區模擬考國文作文題目要求考生想像母親成為代理孕母，不是探討、不是辯論，而是「既成事實」。這不是作文訓練，是思想的強制灌輸。學生在這場模考被迫演出「同理教育」劇本，但這種同理，是單向的，是預設女性的犧牲是合理的。

「這不是教育，而是蠻橫的操控」，台灣反代孕小組認為，若教育者真想藉這樣的「感性題」教導同理心，應該讓學生自由選擇立場，探索不同觀點，而不是在考場上強迫他們扮演在既成事實中的支持者或掙扎者，卻不先告訴他們代孕實際上是怎樣的制度。

