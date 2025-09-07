快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示高中時期自己每天苦讀，卻也僅考上私立文組，因此好奇頂大生的學習方式。示意圖／Ingimage
原PO表示高中時期自己每天苦讀，卻也僅考上私立文組，因此好奇頂大生的學習方式。示意圖／Ingimage

不少學生對頂尖大學錄取者的讀書方式充滿好奇，近日有位女網友在Dcard上發文詢問：「考上頂尖大學的人都是怎麼讀書的？」並表示高中時期自己每天苦讀，付出了極大努力，卻也僅考上私立文組，因此對學習方法是否正確產生懷疑。

原PO表示高中時期幾乎每天都念到晚上十點，哪怕是假日也沒有休息，認為自己已經夠努力了，可是最終只考上私立文組，反觀身邊有些同學看似未花費太多時間，卻能順利錄取台大清大交大政大等名校，讓她難以理解其中差距。

貼文引發熱議，不少人紛紛發表看法，「說實話，我覺得先天腦子也挺重要的」、「家庭跟基因已經決定了90%以上」、「總歸一句，還是智商的問題」、「說每個人都是平等的是騙人的啦，實際上每個人的能力都不一樣」、「有天分的人不用人教，知道怎麼念書有效率」。

但也有網友持不同觀點，「真的有在動腦的一小時，勝過騙自己有在讀書的十小時」、「一天讀多久不是重點，重點是內容跟方式，拿最簡單背東西來說，坐著背一小時，不如分三天用零碎時間主動回想」、「念書念到晚上十點，是念給自己的，還是做給別人看表示你很認真？認真專注時間，一天有個3～4小時就很厲害了」。

台大 文組 清大 政大 交大 基因

延伸閱讀

友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

摸機車座墊是性騷擾？律師提醒：「這些行為」通通踩線

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

自認「老了」會影響壽命？ 15年研究揭露驚人結果：正面態度活更久

相關新聞

每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別

不少學生對頂尖大學錄取者的讀書方式充滿好奇，近日有位女網友在...

聽媽媽的話 「最佳辯士」考上成大醫

台中楊姓學生因學習歷程檔案寫下「最佳辯士」頭銜遭檢舉後，被原已錄取的5校醫學系取消錄取資格，該生參加分科測驗，花35天考...

「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格，該生選擇參加分科測驗，僅...

東海大學今年首度「三路」滿招 3000多位「新生入門」爆棚

東海大學招生今年創佳績，在分發入學、繁星推薦與特殊選才三大管道全面滿招，締造「三路滿招」紀錄。東海大學校長張國恩前天在「...

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台中一中高姓女學生今年初透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻因科展作品疑涉抄襲遭撤銷錄取資格。事後她參加分科測驗，僅用九天時間準備，最終以高分再度考上台大醫學系。醫師沈政男也曾表示，這項紀錄在台大百年歷史中堪稱空前絕後，稱她不是「女學霸」，而是「文曲星下凡」。最近高姓女學生也在「吃貨台大」亮相，證實考回台大。

誤植「最佳辯士」被5校退貨…他談35天逆襲上成大關鍵：媽媽一句話點醒

今年大學分發入學放榜後，受到各界關注、學測74級分但因誤植「最佳辯士」被5所醫學系取消錄取資格的台中高中生，因參加分科測驗，錄取成功大學醫學系，再次為外界所驚訝，補習班昨(2)日晚間在蝦皮直播上專訪該名高中生，讓他一吐從申請被取消到逆襲成功、這35天的心境與過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。