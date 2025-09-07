每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別
不少學生對頂尖大學錄取者的讀書方式充滿好奇，近日有位女網友在Dcard上發文詢問：「考上頂尖大學的人都是怎麼讀書的？」並表示高中時期自己每天苦讀，付出了極大努力，卻也僅考上私立文組，因此對學習方法是否正確產生懷疑。
原PO表示高中時期幾乎每天都念到晚上十點，哪怕是假日也沒有休息，認為自己已經夠努力了，可是最終只考上私立文組，反觀身邊有些同學看似未花費太多時間，卻能順利錄取台大、清大、交大、政大等名校，讓她難以理解其中差距。
貼文引發熱議，不少人紛紛發表看法，「說實話，我覺得先天腦子也挺重要的」、「家庭跟基因已經決定了90%以上」、「總歸一句，還是智商的問題」、「說每個人都是平等的是騙人的啦，實際上每個人的能力都不一樣」、「有天分的人不用人教，知道怎麼念書有效率」。
但也有網友持不同觀點，「真的有在動腦的一小時，勝過騙自己有在讀書的十小時」、「一天讀多久不是重點，重點是內容跟方式，拿最簡單背東西來說，坐著背一小時，不如分三天用零碎時間主動回想」、「念書念到晚上十點，是念給自己的，還是做給別人看表示你很認真？認真專注時間，一天有個3～4小時就很厲害了」。
