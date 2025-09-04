遭4校取消錄取資格 準醫科生分享心路歷程

快訊

中央社／ 台中4日電

台中市1名高中生申請入學的學習歷程檔案遭指造假，遭4所大學取消錄取資格，分科測驗錄取成功大學醫學系。他今天分享心路歷程，直言若能重來，一開始就會把獎狀名稱打好，就不會有問題。

這名高中生在社群平台分享，申請入學錄取陽明交大醫學系，學習歷程檔案提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，遭網友質疑，該生並非當年菁英盃最佳辯士，只是其中一場比賽的「優秀辯士」。

他本來正取國立陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫藥大學及中山醫學大學，因為學習歷程檔案被指造假事件，陸續遭4校取消錄取資格。

開學前夕，這名大一新鮮人今天接受補習班的訪問，直播中他分享一路走來的心路歷程，直言從未想過會用這種方式出現在媒體上，因資料在文字上使用錯誤，接連收到錄取學校通知說明，他盡力陳述清楚，當第一家學校錄取資格被取消後，他就知道「完蛋了」。

申請入學的錄取資格被取消後，他的心情極差、吃不下飯，雖然回學校自習，卻沒力氣讀書，暴瘦7公斤，面對鋪天蓋地的與論，他也曾不解「自己是殺人犯嗎？」不過自己確實做錯，如果一開始把獎狀名稱打好，就不會有問題了。

他說，學測後沒再碰過書，倒數30多天，他還有16本分科範圍的教科書沒讀，本想著要準備重考，給他半年時間，有信心可以把學測70級分衝到75級分，但母親的一句話「做過的事叫你再做一次，會很難嗎？」，他調整心態開始拚分科測驗。

他也說，當初在網路分享學習歷程，出發點只是單純因自己準備申請過程，找不到可以參考的前輩資料，因錄取醫學系後，其中一校的備審資料獲得極高分，有人跟他討教，他心想可提供給要準備的人參考，才會在網上公開準備資料。

在有限的時間內準備分科測驗分發入學，他說，3天內讀完沒讀到的物理教科書，各科狂刷歷屆考題及各式題目數回，有錯的題目訂正搞清楚。最後考回醫學院。

為何是考前35天才決定拚分科測驗，他說，當天是畢業典禮，正好他也向女友告白，只要把弓拉滿，一定能射上靶，不會落地。

