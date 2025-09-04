「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格，該生選擇參加分科測驗，僅花35天考回成功大學醫學系。他日前接受補習班採訪透露心路歷程，他坦言，這段經歷就是上天給的考驗，當時一度覺得完蛋了，準備要重考，在媽媽的鼓勵下才調適心態投入分科備考。

台中一名學測74級分高中生申請入學正取多間大學醫學系，在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案內容，卻被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，引發熱議。該生正取陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫學大學、中山醫學大學，備取長庚大學，都是醫學系，先後遭學校取消錄取資格。該生7月參加分科測驗，最後成功錄取成大醫學系。

該名學生日前接受補習班邀請，他在直播中坦言自己確實做錯事情，「要我選的話，我會從一開始把那個獎狀名稱打好，就不會出現這個問題了」。

他分享當時的心路歷程說，當時每一間學校輪流取消資格，他就知道覺得大概完蛋了，第一個想法是準備重考，因為那時候距離分科測驗只剩35天，學測跟分科的差距是16本書的量，不過媽媽說一句話「你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎？」他仔細想好像還好，因此將心態調適回來了。

至於為何會想在網路上分享申請資料，該生說，要找到一份歷年申請過醫學系的資料是一件很困難的事情，他當下只是想幫助更多學弟妹，「因為我覺得這一份資料應該是有它的價值存在。」

他也分享說，學校錄取資格取消跟畢業典禮差不多時間，畢業典禮當天他向心儀的女生告白成功，後來自己算了一下，跟女友從交往開始到考分科那天，剛好是第35天，所以他覺得這段經歷就是上天給的考驗，「把高中的東西好好讀完，所以把我丟回去考分科，我就硬著頭皮考完吧。」

該生坦言，他一開始就想說要重考，但時間還長，就把分科當成助跑，他在最短時間內讀了90%的書，從第一次寫模擬考卷上的是台大農經，原本已以為沒救，後來越寫越上手，最終成功錄取上成大醫學系。他笑說「我從總統（李登輝）的學弟，到現在還是總統（賴清德）的學弟。」

