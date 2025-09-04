東海大學今年首度「三路」滿招 3000多位「新生入門」爆棚
東海大學招生今年創佳績，在分發入學、繁星推薦與特殊選才三大管道全面滿招，締造「三路滿招」紀錄。東海大學校長張國恩前天在「大學入門之夜」上，面對3000多名大一新鮮人，以棒球精神結合AI世代的挑戰，勉勵新生別怕失敗。他強調，「最可怕的不是揮空，而是放棄揮棒的權力。」
東海大學自2010年起以「大學入門」取代傳統新生訓練，透過課程探索、校園導覽、社團展示與宿舍文化等跨領域體驗，幫助新生快速適應大學生活。
今年「大學入門」於9月1日至3日舉行，其中新生晚會是東海「大學入門」的傳統亮點，今年因為滿招爆棚，3000多名新鮮人擠滿大禮堂，座無虛席，主任牧師陳尚仁帶師生一起向耶穌為未來禱告；校友合唱團也為學弟妹們演唱電影獅子王的歌曲Hakuna Matata，希望他們未來沒有煩惱。
東海大學校長張國恩更在這個另類的開學典禮晚會上帶領一級主管大跳「台灣尚勇棒球應援舞」，以「TEAM東海」展現團隊精神與凝聚力，並與新生共享青春與榮耀。
張國恩說，人生就像一場棒球比賽，不必追求每一次都擊出全壘打，更重要的是，要有勇氣一次次走上打擊區，累積經驗與韌性。他勉勵新生帶著兩股力量走向未來，第一是「棒球的力量」，專注目標、堅持不懈、團隊合作；第二是「AI的力量」，持續學習、勇於創新、突破困境。
張國恩並即席運用AI作詩，祝福學子「在AI前，我們學習、我們不怕；在賽場上，快速球是挑戰，變化球是機會。全壘打不是唯一的榮耀，願意一次次上場、勇敢揮棒，才是人生最美的精采。」
