繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台中一中高姓女學生今年初透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻因科展作品疑涉抄襲遭撤銷錄取資格。事後她參加分科測驗，僅用九天時間準備，最終以高分再度考上台大醫學系。醫師沈政男也曾表示，這項紀錄在台大百年歷史中堪稱空前絕後，稱她不是「女學霸」，而是「文曲星下凡」。最近高姓女學生也在「吃貨台大」亮相，證實考回台大。

雖然台中一中與台大校方均未對外說明個案，但近期該名學生接受粉絲專頁「吃貨台大」邀請，為校內聯名商品拍攝宣傳照。該粉專貼文中寫道：「二位新同學一起亮相，實在太驚喜了」，間接證實她已成為台大新生。貼文一出吸引超過2萬網友按讚留言，引發廣泛討論。

網友見文也熱烈回應，「太漂亮了」、「高同學妳好漂亮」、「馬尾是戀愛的感覺」、「超可愛有氣質」、「人美又會讀書，人生勝利組」、「超勵志」、「真的厲害」、「妳真的好美」、「好屌…最狠的報復，惦惦吃三碗公」，美照至今已經突破2萬人按讚。

今年大學放榜話題不斷，除了高姓女學生，先前也有楊姓男生因學習歷程資料涉嫌造假，遭多所醫學系撤銷資格，後來同樣透過分科測驗重考進入成大醫學系。

台大校方雖未針對個案回應，但表示對所有錄取學生皆給予祝福，期盼他們在大學階段有豐富且多采多姿的學習生活。

商品推薦