楊姓學霸歷經「5校封殺」首曝心路歷程 因媽媽一句話拚分科逆轉勝

台中1名學霸原本個人申請正備取5校醫學系，卻因學習歷程檔案誤植「最佳辯士」，遭5校封殺，後以分科測驗錄取成功大學醫學系。他透過補習班直播分享心路歷程，透露當時認為「完蛋了」，但媽媽一句「你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎」，讓他調適好心情，在倒數35天重拾書本迎戰分科測驗，「其實覺得就是上天給我一次考驗」。

楊姓學霸當初學測74級分，以個人申請入學獲陽明交大、北醫、中國醫及中山醫等4校醫學系正取，以及備取長庚醫學系。但他在Threads社群平台PO出他的學習歷程檔案，其中出現「最佳辯士」頭銜，遭質疑造假，引起非議，陸續遭取消錄取資格。他後來參加分科測驗，錄取成功大學醫學系。

根據民視新聞網的報導，楊姓學生現身「高鳴專業數學團隊」直播，他坦承確實做錯了事情，「要我選的話，我會從一開始，把那個獎狀名稱打好，就不會出現這個問題了」。當原本正取的學校醫學系一間間輪流取消，「我就知道差不多，我大概完蛋了」。

楊姓學生說，他當下第一個想法是準備重考，「只剩35天，學測跟分科的差距就是16本書的量」。他的母親當時講了一句話，「就是『你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎』，所以我那個時候心態就調適回來了」。

而之所以會將學檔PO在Threads上，則是想要助人。他表示，想要搜尋歷年申請過醫學系的資料，是一件很困難的事情。「我當下想的就是，我能夠幫助到愈多學弟妹愈好，我覺得這份資料應該有它的價值存在的」。

如今他已能笑談這場引起全國關注的人生歷練，楊姓學生說，當正取被取消，跟畢業典禮差不多的時間，他在畢業典禮當天跟他的女朋友告白，當天兩人交往，他再去推算考分科是第幾天，一算是第35天。「其實覺得就是上天給我一次考驗，就是把高中的東西好好讀完，所以把我丟回去考分科，我就好沒關係，我就硬著頭皮考完吧」。

