聯合新聞網／ 綜合報導
從被5所醫學系退貨到逆襲錄取成大的台中高中生（左），接受補習班直播邀請，暢談心路歷程。圖擷自高鳴專業數學團隊直播
從被5所醫學系退貨到逆襲錄取成大的台中高中生（左），接受補習班直播邀請，暢談心路歷程。圖擷自高鳴專業數學團隊直播

今年大學分發入學放榜後，因學習歷程檔案誤植「最佳辯士」被5所大學醫學系取消錄取資格的台中楊姓高中生，錄取成功大學醫學系，再次為外界所驚訝，補習班昨(2)日晚間在蝦皮直播上專訪該名高中生，讓他一吐從申請被取消到逆襲成功，這35天來的心境與過程。

楊同學表示，事件後在學校和路上都還好「不會被認出來」，但至郵局寄信時，因信封有名字被認出，讓他覺得很扯，也坦言：「我確實做錯了，如果要我選，我會從一開始就把獎狀名稱打好，就不會有這個問題。」

談及接連被取消資格，楊同學表示，這件事「畢竟前無古人」，在知道第一家大學被取消後就心裡有數，之後的幾所大學也會被取消，但依然抱持最後一絲希望。不過在接連接獲取消公文，讓他的心情幾乎跌落谷底，也準備要重考，整件事情也立即被淡化。

他分享自己在「時間不多」情況下的讀書方法和成功秘訣，選修有16本書，只剩下倒數30天，等於一天要讀兩本，但那時對自己很有信心，認為若今年可以考到74分，再多給半年，應該能衝到75分。只是學測考完就一直在玩，也沒再去準備分科，直到母親說「你做過的事情，再叫你做一次會很難嗎？」點醒了他，覺得「再做一次」其實還好，認為當時已在「終點線」，只要「再踏一步」就能贏其他人，才調整好心態，迎接只剩35天的分科測驗準備。

「上天覺得我應該要去考分科，既然把我丟回去，那我就硬著頭皮把它考完吧」、「別人把路砍掉了，我就只能往前走」，該名高中生坦言在最短時間內讀了90%的書，從第一次寫模擬考卷上的是台大農經，最終成功錄取上成大醫學系，笑言：「我從總統（李登輝）的學弟，到現在還是總統（賴清德）的學弟。」

楊同學走過這段逆襲歷程，也再回頭解釋當時為何主動曝光自己申請大學的過程。他表示，因為校排一直以來只有3、40名，而穩上醫學系大概需校排18名以內，他主動PO文無非是想分享自己的喜悅，也鼓勵其他考生「一切都有可能」，並非如外界所說的愛現。

他也鼓勵考生將目標放高，透露自己在補習班衝刺班裡看到一句話：「每個人都該視滿級分為目標」，因為這樣才有「容錯空間」，讓自己如願考上心目中理想的學校，目標若下修最終可能會一事無成。他笑稱當時有網友認為他若學測逆襲考上就要「吃屎」，也意外成為他奮戰的動力。

楊同學也解釋開業父親診所受到的影響，指出父親不會為了爭議做出回應，只能專心做好自己的工作。他還在直播中透露這趟歷程意外的收穫，就是在畢業典禮那天跟現在的女友告白，「算一算，分科考試剛好是第35天」，也是他們在一起的時間。

楊姓學霸歷經「5校封殺」首曝心路歷程 因媽媽一句話拚分科逆轉勝

台中1名學霸原本個人申請正備取5校醫學系，卻因學習歷程檔案誤植「最佳辯士」，遭5校封殺，後以分科測驗錄取成功大學醫學系。...

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台中一中高姓女學生今年初透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻因科展作品疑涉抄襲遭撤銷錄取資格。事後她參加分科測驗，僅用九天時間準備，最終以高分再度考上台大醫學系。醫師沈政男也曾表示，這項紀錄在台大百年歷史中堪稱空前絕後，稱她不是「女學霸」，而是「文曲星下凡」。最近高姓女學生也在「吃貨台大」亮相，證實考回台大。

誤植「最佳辯士」被5校退貨…他談35天逆襲上成大關鍵：媽媽一句話點醒

今年大學分發入學放榜後，受到各界關注、學測74級分但因誤植「最佳辯士」被5所醫學系取消錄取資格的台中高中生，因參加分科測驗，錄取成功大學醫學系，再次為外界所驚訝，補習班昨(2)日晚間在蝦皮直播上專訪該名高中生，讓他一吐從申請被取消到逆襲成功、這35天的心境與過程。

115升大學英聽第一次考試10/18登場 明日起開放報名

大考中心今天表示，115學年高中英語聽力測驗第一次考試將於今年10月18日舉行，9月4日起至9月11日開放報名，未於期限...

北一女校長要參加學測 大考中心：高中畢業也能報名

今天是國高中小開學日，北一女中校長陳智源寄給所有學生一封信，指出看到學生暑假期間參加夜自習認真且充滿鬥志，也讓他決定「參...

與學生並肩作戰！ 北一女校長開學日宣布參加明年學測：勿自我設限

今天是國高中小開學日，有北一女學生分享校長陳智源寄給所有學生的一封信，除提及校園近日發生事件，與操場修繕進度外，也為高三...

