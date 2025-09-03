115升大學英聽第一次考試10/18登場 明日起開放報名

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年英聽測驗第一次考試將於今年10月18日舉行，9月4日起至9月11日開放報名。示意圖。本報資料照片
大考中心今天表示，115學年高中英語聽力測驗第一次考試將於今年10月18日舉行，9月4日起至9月11日開放報名，未於期限內辦理報名及繳費，即視為未完成報名手續。逾期概不受理補辦報名或繳費，不得參加考試。

本報日前報導，近年來選擇參採英聽的大學科系愈來愈少，根據大學甄選會、考分會統計，明年、115學年繁星、申請、分發等三大入學管道，參採英聽的科系均創新低，其中申請入學管道僅剩27個系組，多半是頂大外文系、海外雙聯學位組。

大考中心明日起開放報名英聽測驗，高中三年級學生一律經由就讀學校辦理集體報名，已畢業的學生、非應屆畢業生或具同等學力者，則可委託經政府立案且獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

大考中心提醒，報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」務必確認資料正確。集體報名考生，務必依所屬集體報名單位所訂定的作業時程，提供應繳資料；不得因個人疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。報名日期截止前，請考生務必「親自校核」由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

至於個別報名的考生，大考中心也指出，可至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費。

大考中心說明，若報名資料中聯絡電話填寫行動電話號碼，將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及場次；在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

有關報名注意事項，可參見大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗之「考試訊息」，公告「115學年度各項考試報名常見問答集」。

英語 英聽 科系

