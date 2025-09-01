聽新聞
北一女校長要參加學測 大考中心：高中畢業也能報名
今天是國高中小開學日，北一女中校長陳智源寄給所有學生一封信，指出看到學生暑假期間參加夜自習認真且充滿鬥志，也讓他決定「參加明年學測與一女中學生並肩作戰」。
陳智源可以參加考試嗎？根據115年英聽、學測及分科測驗大考簡章規定，高級中等學校之三年級在學學生、畢業生或具同等學力者都可報考，如參加學測，高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名。高級中等學校已畢業之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得大考中心基金會發給集體報名單位代碼之補習班報名。高級中等學校之畢業生或具同等學力者可自行個別報名。
115年學測明年1月17到19日舉行，報名則從今年10月28日到11月11日。
113年學測時宜蘭出現一位62歲年長考生、衛福部前中醫藥司司長黃林煌，他把重讀大學，當成退休禮物。黃林煌多次職場轉換，閱歷豐富，112年卸任駐非史瓦帝尼大使館參事後返國，一邊從醫一邊準備考大學。指出從高中畢業後45年來未曾忘情畫畫，想考美術系，讓自己退休過得快樂，重新開啟新的人生。
51年次黃林煌是宜蘭人，學士後中醫系畢業，杜蘭大學熱帶醫學與公共衛生碩士，陽明交通大學傳統醫學博士，曾經到哈佛大學公共衛生學院進修，擔任過衛生福利部中醫藥司司長及駐史瓦帝尼大使館參事。
