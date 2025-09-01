與學生並肩作戰！ 北一女校長開學日宣布參加明年學測：勿自我設限

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
陳智源在信中表示，他想告訴學生不要因性別、年齡、身份而自我設限。圖／讀者提供
今天是國高中小開學日，有北一女學生分享校長陳智源寄給所有學生的一封信，除提及校園近日發生事件，與操場修繕進度外，也為高三將考學測考生加油打氣。陳也提到，看到學生暑假期間參加夜自習認真且充滿鬥志，也讓他決定「參加明年學測與一女中學生並肩作戰」。

陳智源在信中表示，有些事不管喜不喜歡，但該來總是會來，就像學測已經倒數138天，而今年暑假開始試辦夜自習幫助學生提早準備學測，他看見每一位同學都非常認真且充滿鬥志，這種全班努力專注做一件事也讓他十分嚮往，讓他決定報名參加明年學測考試，與學生並肩作戰。

陳智源說，雖不知道大考中心能否受理一個大叔參加北一女的集體報名，但他想告訴學生，在北一女不要因性別、年齡、身份而自我設限，祝福高三同學測一切順利，「希望明年2月25日我們都不用收到北一女校長寄給我們的安慰信。」

陳智源也提到，在北一女每個年級都有基本任務，高一負責尖叫歡笑、高二負責活動競賽、高三負責學測就上，他也提及近日北一女地下室發生變電箱起火事件讓人費心，「我們仍要完成各自的任務，珍惜在北一的每一天。」

北一女中校長陳智源宣布參加明年學測考試。報系資料照。
學測 北一女

