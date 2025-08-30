再創新低！大學參採英聽成績 明年申請入學剩27系

近年來選擇參採英聽的大學科系愈來愈少，根據大學甄選會、考分會統計，明年、一一五學年繁星、申請、分發等三大入學管道，參採英聽的科系再創新低，其中申請入學僅剩廿七個系組，多半是頂大外文系、海外雙聯學位組。教師團體分析，應是少子化下的升學策略使然，減少門檻，以免篩掉學生。

根據甄選會公告，一一一學年申請入學還有五十個科系參採英聽成績，之後逐年下降，隔年減為四十五個科系組，今年剩下卅四個，明年再創新低，只剩廿七個。

根據甄選會資訊，申請入學參採英聽的科系多為傳統的頂大外文系或海外雙聯學位組，例如台大外文系、成大外文系、政大英語系、清大外文系等都要求英聽Ａ級檢定門檻；成大機械工程、資訊工程與美國普渡大學雙聯學位組也要求Ａ級門檻；陽明交大土木工程學系乙組科技暨基礎建設永續發展國際組，則要求至少Ｂ級。

另有醫藥相關系所，也要求英聽成績，例如中國醫藥大學醫學系、陽明交大牙醫系三個管道都要求達Ａ級。至於台師大地理系、政大教育系、台北市立大學英語教學系、北醫大口腔衛生學系等，明年均不再參採英聽。

至於繁星推薦管道，明年共卅五個系組採計英聽成績，比今年四十三個系組再減少；分發入學明年更僅剩十九個系參採，也較今年廿五個少。

政大教育系表示，對偏鄉或弱勢學生而言，英聽學習資源取得相對有限，若將此作為門檻，恐不利於部分學生，基於教育公平性，因此取消英聽參採，盼給學生更公平的入學機會。

全中教理事長史美奐表示，少子化趨勢下，各大學為了搶學生，近年多嘗試減少參採科目。除了最前端的英文、外文系還能要求學生具備英聽成績，中間程度學校如果多設一道英聽門檻，反而增加篩掉學生的風險，且還可能篩掉「偏科」的好學生。且對大學而言，新鮮人不一定要英聽好，更多時候只要英文閱讀能力好，就能吸收學科知識。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也認為，生源不足是科系不敢參採英聽的根源，且在招生名額逐漸大於生源的狀態下，學生選擇權多，反而是學系要有能力說服學生，該系值得學生多考一科英聽才能填志願。