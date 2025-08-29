快訊

115升大學英聽檢測 申請入學僅剩27系參採

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學甄選入學委員會、考分會今天公布115學年升大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道，檢定高中英聽測驗成績的校系名單。圖／聯合報系資料照片
大學甄選入學委員會、考分會今天公布115學年升大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道，檢定高中英聽測驗成績的校系名單。繁星推薦管道總計35個系組參採，申請入學則有27個系組參採、分發入學19系組，三大招生管道參採科系均比114學年再減少。

甄選會今公告明年115學年申請入學等升學管道參採英聽測驗校系名單，受到少子化影響，各校為不影響招生，近年多傾向減少考科。以申請入學為例，111學年還有50個科系參採英聽成績，至112學年減為45個科系組，113和114學年更只剩下34個，115學年只剩27個系。

根據甄選會資訊，參採英聽的科系仍為傳統的頂大外文系或海外雙聯學位組，115申請入學如台大外文系、成大外文系、政大英語系、清大外文系等都要求英聽Ａ級檢定門檻；成大機械工程、資訊工程與美國普渡大學的雙聯學位組也要求Ａ級門檻；陽明交大土木工程學系乙組科技暨基礎建設永續發展國際組，則要求至少具備Ｂ級。

在參採科系增減一項上，115學年申請入學，如台師大地理系、政大教育系、台北市立大學英語教學系、台北醫學大學口腔衛生學系等，均已不再參採英聽。

此外，115學年繁星推薦管道，共有35個系組採計高中英聽成績，比114學年43個系組減少；大學考試入學分發委員會也公布115學年分發入學管道參採，僅19個系參採英聽，也較114學年25個減少。

英聽 科系 申請入學

