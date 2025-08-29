115學年檢定英聽成績校系公布 繁星35系組最多

快訊

中央社／ 台北29日電
115學年大學招生開跑，3大升學管道今天同步公布採計高中英聽成績的系組，以繁星推薦管道35個系組最多，其次是申請入學27個系組、分發入學19個系組，都比去年度減少。

近年受到少子女化和招生競爭等因素影響，大學各入學管道採計、檢定項目呈現精簡趨勢。大學甄選入學委員會今天於網站公布115學年大學「繁星推薦」、「申請入學」管道檢定高中英聽測驗成績的校系，供考生參考，最終結果仍以招生簡章為準。

甄選會資料顯示，115學年大學繁星推薦共有35個系組檢定高中英聽成績，比114學年（43個系組）減少。多數檢定門檻為最高的A級（幾乎完全聽懂）或次高的B級（大致聽懂），例如台灣大學、成功大學外語系檢定A級；台北藝術大學電影創作系、音樂系檢定B級；僅有1系組（中國醫藥大學藥學系）檢定C級（約略聽懂）。

至於申請入學管道，甄選會資料指出，115學年有27個系組檢定高中英聽成績，比114學年（34個）略減，沒有系組設定C級。

大學考試入學分發委員會也於網站公布，115學年分發入學管道檢定高中英聽共有19個系組，比114學年（25個）減少，沒有系組設定C級。

