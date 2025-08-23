快訊

分科生想重考遭台大親哥嗆「浪費錢」 網提解方：可攻可守

聯合新聞網／ 綜合報導
一名今年的分科考生想重考，遭到哥哥反對。示意圖。圖／AI生成
一名今年的分科考生想重考，遭到哥哥反對。示意圖。圖／AI生成

日前分發入學放榜，對結果不滿意的學生們，要把握時間開始準備重考或轉學考。一名考生想要再努力一年看看，爸媽支持哥哥卻反對，讓該考生陷入猶豫。

一名今年的分科考生在Dcard發文表示，自己在放榜後還是想再努力一年看看，便向家人提出重考的想法，爸媽都很支持，跟原PO說不用擔心錢，可以安心找補習班或請老師，但是原PO讀台大的哥哥卻說原PO不是讀書的料、不要亂花家裡的錢，叫原PO去讀現在放榜上的學系就好。

為此原PO心情非常複雜，一方面認為自己有考上台大的實力，明年一定可以考上，「就只差一點」，加上爸媽和哥哥都是台大的，自己不想去讀其他學校，但是也沒有重考的經驗，又被哥哥否定，不知道到底該不該重考，還是真的就去讀今年考上的學系。

許多網友們暖心支持原PO「你管哥哥支不支持幹嘛，你爸媽支持你重考就好了啊」、「多一年就能考上台大的話我是會選擇重考啦，講實在話人生也是你自己的，自己決定」、「經濟許可的話 ，再努力一次又何妨？只是下一次的結果就要認真的去面對以及接受」。

也有人建議原PO可以留個退路，「你可以先保留學籍，休學一年去考，進可攻退可守」、「休學然後去讀，願意給機會的家庭不多，做了頂多浪費一年，不做可能後悔一輩子」。

大學才放榜…轉系轉學潮湧現？ 專家建議先想這三點

114學年度大學分發8月13日放榜，今年缺額僅1220人，是近五年來最低，顯示多數學校、科系皆有學生視為志願。然而放榜後...

分發入學落幕 台大生為圓夢重考！驚見滿滿「醫牙強者」心態崩了

分科測驗日前放榜，今年的大學入學管道全數落幕，接下來就是明年的學測了。對結果不滿意的學生們，已經開始準備轉學或重考，有人發文感嘆，進了重考班才發現很多厲害的人，感覺很受挫。

40天備戰大學嘉中學生考取台大醫學系 升學成績亮眼醫牙電資齊開花

嘉義高中升大學再創佳績，全校194位錄取頂尖大學及公私立醫牙學系，占全體學生近3分之1。其中，醫牙學系錄取33人，頂尖大...

長榮中學醫學系金榜再現 醫者精神薪火相傳

大學入學分發放榜，台南市長榮中學應屆畢業生郭家恩錄取中山醫學大學醫學系，去年該校無人上醫學系，今年再傳出好消息，師生同慶...

繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

被台大醫學系以科展抄襲為由取消繁星錄取資格的高中畢業生，在分科考試中以高分重回台大醫學系。醫師沈政男指出，這位學生能在短...

