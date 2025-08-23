分科生想重考遭台大親哥嗆「浪費錢」 網提解方：可攻可守
日前分發入學放榜，對結果不滿意的學生們，要把握時間開始準備重考或轉學考。一名考生想要再努力一年看看，爸媽支持哥哥卻反對，讓該考生陷入猶豫。
一名今年的分科考生在Dcard發文表示，自己在放榜後還是想再努力一年看看，便向家人提出重考的想法，爸媽都很支持，跟原PO說不用擔心錢，可以安心找補習班或請老師，但是原PO讀台大的哥哥卻說原PO不是讀書的料、不要亂花家裡的錢，叫原PO去讀現在放榜上的學系就好。
為此原PO心情非常複雜，一方面認為自己有考上台大的實力，明年一定可以考上，「就只差一點」，加上爸媽和哥哥都是台大的，自己不想去讀其他學校，但是也沒有重考的經驗，又被哥哥否定，不知道到底該不該重考，還是真的就去讀今年考上的學系。
許多網友們暖心支持原PO「你管哥哥支不支持幹嘛，你爸媽支持你重考就好了啊」、「多一年就能考上台大的話我是會選擇重考啦，講實在話人生也是你自己的，自己決定」、「經濟許可的話 ，再努力一次又何妨？只是下一次的結果就要認真的去面對以及接受」。
也有人建議原PO可以留個退路，「你可以先保留學籍，休學一年去考，進可攻退可守」、「休學然後去讀，願意給機會的家庭不多，做了頂多浪費一年，不做可能後悔一輩子」。
