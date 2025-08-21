快訊

大學才放榜…轉系轉學潮湧現？ 專家建議先想這三點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為放榜示意圖。。圖／AI生成
圖為放榜示意圖。。圖／AI生成

114學年度大學分發8月13日放榜，今年缺額僅1220人，是近五年來最低，顯示多數學校、科系皆有學生視為志願。然而放榜後網路上卻湧現不少新生討論「轉系」、「轉學」的可能性，有人才剛拿到入學通知書，就已經開始打聽轉系條件與往年比率，甚至直接計畫重考

有學長姐提醒，若一開始就打算轉系，最好先選擇一個自己讀得下去的科系，因為不少科系轉入時會審查學期成績，若對課程興趣低、成績不理想，恐怕連轉系門檻都過不了；也有人苦口婆心分享：「我當初也拼轉學，結果GG，只能在不喜歡的科系待四年，現在能勸一個是一個。」 　

對此，1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平指出，「分數的最佳落點，不一定是你生涯的最後落點。」他提醒，無論是轉系、轉學或重考，都應先思考三大關鍵：

一、是否有明確目標：不是單純想上「更好的學校」，而是清楚自己鎖定的科系與學群，並了解所需分數與課程內容。

二、能否承受一年苦戰：重考不只是一次考運，而是整整一年的全力以赴，需調整讀書節奏，甚至暫停社交、打工與娛樂。

三、家人是否全力支持：包含經濟與情感上的支持，否則中途放棄的風險很高。

根據1111人力銀行先前調查，八年級上班族中，只有34％的現職工作與在校所學相關，顯示大學生所讀科系與未來職涯並非絕對掛勾。陳坤平建議，新生可把大學視為探索階段，若真的覺得選錯系，未來仍有研究所深造或跨領域學習的機會。

總經理張篆楷指出，1111人力銀行打造「大學網」網站的「學路領航專欄」集結各大學群、各科系的學長姐經驗談，內容涵蓋課程特色、實習經驗與未來出路，協助新生在報到前就能掌握方向，並提早規劃校園生活；至於「AI大學小精靈」則全天候待命，隨問隨答，無論是選課疑惑、兼職資訊，都能即時提供最貼近需求的建議，就像一位隨身的校園助理。

科系 重考 人力

