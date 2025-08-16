分發入學落幕 台大生為圓夢重考！驚見滿滿「醫牙強者」心態崩了
分科測驗日前放榜，今年的大學入學管道全數落幕，接下來就是明年的學測了。對結果不滿意的學生們，已經開始準備轉學或重考，有人發文感嘆，進了重考班才發現很多厲害的人，感覺很受挫。
一名重考生在Dcard發文表示，自己今年考上台大，但科系不是理想的醫牙，於是決定再拚一次，結果進了重考班後，發現都是強者，不少人考上醫學、牙醫、中醫、藥學系但還是選擇重考，「有些還是頂大電資來考的」。
原PO剛進班就覺得自己考不贏這些人，加上還有下一屆的應屆強者、第一志願特殊班的人，想到自己還在聽課時，這些人的筆記早就被翻爛，或是已經在刷難題了，就讓原PO心態有點小崩潰，一直在想重考跟這些人搶少少的名額是不是錯的選擇。
對於原PO的焦慮，許多人暖心喊話，「想清楚自己為何而戰，堅持下去就有機會」、「我覺得不用想那麼多欸，重考每個人的進度幅度不一樣，重點不是放在自己現在的程度跟別人差了多少，而是怎麼樣才可以縮短你跟目標的差距，也就是所謂的『和自己比』」、「過往的成功或失敗並不能代表任何事情，進入重考的世界，就是進入新一輪的競爭。加油，祝你明年可以錄取心中的第一志願」。
也有人推薦原PO去看Dcard上關於重考醫牙的建議貼文，相信原PO一定可以成功。
