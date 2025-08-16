40天備戰大學嘉中學生考取台大醫學系 升學成績亮眼醫牙電資齊開花

嘉義高中升大學再創佳績，全校194位錄取頂尖大學及公私立醫牙學系，占全體學生近3分之1。其中，醫牙學系錄取33人，頂尖大學台大32人、清華9人、陽明交大15人、成大36人、政大10人。特殊班黃脩睿僅用40天備戰分科，成功考取台大醫學系，他強調心態調整與熱情的重要性。

嘉中今年除傳統醫牙科系維持高水準外，選擇電機、電子、資訊工程等半導體相關科系的人數大幅增加，共88人進入相關領域。

普通班表現突出，多名學生錄取台大、清大、陽明交大、成大及政大，科系涵蓋物理、法律、政治、物理治療、機械、會計等領域。部分入學成績僅1A至3A學生，憑藉3年努力躋身頂尖學府。錄取台大法律系財經法學組賴振德說，即使普通班，只要善用資源、不畏挑戰，依然能達成目標。

特殊班交出亮眼成績。科學班共11人錄取醫牙學系，逾半班學生踏入醫療領域，另有多人進入台大、清大、陽明交大電資科系。黃脩睿僅用40天備戰分科，成功考取台大醫學系。數資班錄取醫牙7人、台大4人、清大1人、陽明交大3人、成大5人，並有多位學生展現堅韌精神克服家庭、健康或學業挫折，最終達成目標。

雙語班錄取醫牙系8人，電資領域7人，另涵蓋物理、機械、化工、生科、法律等多元科系。語資班3分之2錄取頂大台大4人、政大5人，以及多所知名大學，錄取科系遍及法律、社會、政治、文學與教育，彰顯人文與社會科學的深厚基礎。

校長陳元泰說，今年佳績反映學生多元發展能力，是師長專業指導與家長支持成果。嘉中重視每位學生興趣專長，期望畢業生帶著嘉中的精神與情誼，立足社會、胸懷天下，持續開創屬於自己精彩未來。

