長榮中學醫學系金榜再現 醫者精神薪火相傳

大學入學分發放榜，台南市長榮中學應屆畢業生郭家恩錄取中山醫學大學醫學系，去年該校無人上醫學系，今年再傳出好消息，師生同慶。他感謝師長一路上的鼓勵與扶持，讓自己在探索過程中找到真正的志向，也為踏上醫者之路奠定了堅實的基礎。

「請您放鬆，接下來會幫您檢查關節的活動度……」高三那年，郭家恩站在診間一角，專注地觀摩學長陳建宏醫師的問診與治療。郭家恩說，那是一次難得的見習機會，因好友膝關節受傷回診復健，得以親眼見證醫師如何傾聽病患、診斷病情，並一路跟隨觀摩護理與復健的完整過程，讓他對醫師這條路有了清晰的輪廓與堅定的決心。當時一同參與服務的，還有同校的蔡姓學生，也考取了職能治療學系，兩人分別踏上各自的醫療相關領域。

校方表示，郭家恩因對醫學有興趣，曾參與台南捐血協會志工服務，協助推廣捐血觀念與現場引導；也曾至骨科診所擔任志工，接受學長陳建宏醫師的指導，近距離體驗醫療現場的運作與醫病互動。

導師黃裕民說，郭家恩原本嚮往第二類組科系，但在高三經歷醫學診所與捐血協會的志工服務後，對醫療專業的使命感與價值產生深刻共鳴，也更清楚看見自己未來的方向。談及錄取心情，郭家恩特別感謝學長陳建宏醫師的悉心指導，以及導師黃裕民及各領域師長一路上的鼓勵與扶持，讓他在探索過程中找到真正的志向，也為踏上醫者之路奠定了堅實的基礎。

校長許德勝表示，長榮中學與醫療有深厚的淵源，源頭可追溯至英國傳教師馬雅各醫師對醫療與傳教的堅持與用心。創校之初，校址緊鄰醫院，師生共享醫療與教育的資源與精神，後來因校地捐贈而分設，讓學校在保有獨立空間的同時，延續了以關懷生命為核心的辦學理念。

