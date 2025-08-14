快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

聽新聞
0:00 / 0:00

繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台中女高中生繁星錄取台大醫學系，遭爆料科展作品疑似抄襲，遭撤銷錄取資格，仍以高分重新考回台大醫學系。圖／本報資料照片
台中女高中生繁星錄取台大醫學系，遭爆料科展作品疑似抄襲，遭撤銷錄取資格，仍以高分重新考回台大醫學系。圖／本報資料照片

台大醫學系以科展抄襲為由取消繁星錄取資格的高中畢業生，在分科考試中以高分重回台大醫學系。醫師沈政男指出，這位學生能在短短九天準備下重新考上台大醫學系，是台大一百多年歷史上的空前絕後紀錄，她不是「女學霸」，而是「文曲星下凡」。

沈政男說，這事件起是因為該名高中生的科展作品部分內容與已出版論文雷同。消息曝光後，網路上出現大量攻擊與討論，許多網友將焦點放在她的所謂「抄襲」，忽略了學生在高中階段本身並未具備完整的學術倫理判斷能力。沈政男認為，真正應負責的是高中與大學指導老師及科展主辦單位，學生不應承擔全部責任。

這位學生的學業能力令人驚艷。學測九科全數滿級分，包括未曾專門準備的社會科；分科考試僅用九天復習，即克服多出一個學期的微積分內容，再度錄取台大醫學系。沈政男形容，她不是單科學霸，而是「全科資優」，甚至稱她為「文曲星下凡」，與數學天才陶哲軒不同，是全面型的學習天才。

沈政男同時批評放榜制度及網路環境。他指出，僅列准考證號碼，強調個資保護，但對公眾與學生本身意義不大；另一方面，當學生公開姓名與成績後，卻遭受網路匿名攻擊，凸顯社會對年輕學子承受壓力的漠視。

事件也反映教育制度問題。台大醫學系原先表示繁星錄取不受學習歷程影響，但在輿論壓力下調整政策，最終取消錄取資格。沈政男指出，制度與老師在事件中責任迴避，讓學生承受巨大的心理壓力，但她仍展現智慧與韌性，重新取得錄取資格，成為近期教育與社會新聞中令人振奮的案例。

台大 醫學 壓力 抄襲 繁星 學霸 學測 放榜 科學 沈政男

延伸閱讀

台美關稅疊加政府還在睡？ 沈政男點名823用選票震撼民進黨

名醫嗆20％關稅等於沒談 驚曝美國手段及終極目標

高虹安誣告案二審改判6個月 沈政男點出「解職關鍵」

大罷免慘敗輸在普發1萬？醫揭真相 曝1關鍵害罷團過度期待

相關新聞

繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

被台大醫學系以科展抄襲為由取消繁星錄取資格的高中畢業生，在分科考試中以高分重回台大醫學系。醫師沈政男指出，這位學生能在短...

大學放榜！ 蒼藍鴿：若只求「台大醫師」之名 做1事相對容易多了

114學年度大學分科測驗昨天放榜，有升學輔導專家觀察到，今年從申請入學到分發入學的選填志願狀況，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯。網紅醫師…

今年上台大86人較去年大增24人 台南一中校長分析眉角

大學入學分發放榜，台南一中應屆畢業生透過多種管道入學，共有331人上台、清、交、成、政大及中醫牙，占比近50%，較去年增...

升學成績優異 新竹高商、新竹高工逾8成錄取國立科大

新竹市竹科實驗中學、新竹高中、新竹女中等明星普通高中今年升大學成績優異，不過，在地學校包括新竹高商、新竹高工等國立技術型...

聖功女中1／3錄取台清成政大 27人上醫藥護

大學入學統一分發已放榜，台南市天主教聖功女中成績再傳捷報，應屆畢業生成果亮眼，錄取國內多所頂尖大學與高競爭力科系，校方表...

南一中48%錄取台成清交政與中醫牙 一條龍學習輔導衝出好成績

大學分發入學已放榜，台南一中今年透過繁星、申請、分發入學等多種管道，共有6人上台大醫，約48%錄取頂大與中醫牙，約八成錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。