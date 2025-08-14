繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
被台大醫學系以科展抄襲為由取消繁星錄取資格的高中畢業生，在分科考試中以高分重回台大醫學系。醫師沈政男指出，這位學生能在短短九天準備下重新考上台大醫學系，是台大一百多年歷史上的空前絕後紀錄，她不是「女學霸」，而是「文曲星下凡」。
沈政男說，這事件起是因為該名高中生的科展作品部分內容與已出版論文雷同。消息曝光後，網路上出現大量攻擊與討論，許多網友將焦點放在她的所謂「抄襲」，忽略了學生在高中階段本身並未具備完整的學術倫理判斷能力。沈政男認為，真正應負責的是高中與大學指導老師及科展主辦單位，學生不應承擔全部責任。
這位學生的學業能力令人驚艷。學測九科全數滿級分，包括未曾專門準備的社會科；分科考試僅用九天復習，即克服多出一個學期的微積分內容，再度錄取台大醫學系。沈政男形容，她不是單科學霸，而是「全科資優」，甚至稱她為「文曲星下凡」，與數學天才陶哲軒不同，是全面型的學習天才。
沈政男同時批評放榜制度及網路環境。他指出，僅列准考證號碼，強調個資保護，但對公眾與學生本身意義不大；另一方面，當學生公開姓名與成績後，卻遭受網路匿名攻擊，凸顯社會對年輕學子承受壓力的漠視。
事件也反映教育制度問題。台大醫學系原先表示繁星錄取不受學習歷程影響，但在輿論壓力下調整政策，最終取消錄取資格。沈政男指出，制度與老師在事件中責任迴避，讓學生承受巨大的心理壓力，但她仍展現智慧與韌性，重新取得錄取資格，成為近期教育與社會新聞中令人振奮的案例。
