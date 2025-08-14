大學放榜！ 蒼藍鴿：若只求「台大醫師」之名 做1事相對容易多了
114學年度大學分科測驗昨天放榜，有升學輔導專家觀察到，今年從申請入學到分發入學的選填志願狀況，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯。網紅醫師「蒼藍鴿」吳其穎也在臉書表示，醫學系念哪裡完全不重要，未來取決於「選科」更是重點。
台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系卻被爆科展抄襲，遭科教館撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大最終也撤銷該生錄取資格，而這次分科測驗放榜，該生再次考取台大醫學系。臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」也指出，大學入學放榜，有實力的人終究會回歸，如果只求一個「台大醫師」的名，之後PGY（畢業後一般醫學訓練）或分科再申請台大就好，反而相對容易得多。
蒼藍鴿表示，他想到以前學生時期有老師分享，如果家裡有經濟狀況的考量，更不應該選台大，因為台大體系走的是學術風，適合家裡經濟無虞的學生，然而論開業實力跟經驗傳承，其實中山、中國醫等體系比台大更佳。
貼文底下也有網友回覆，「身為台大醫學系的校友，我個人覺得當臨床醫生而言，哪一家醫學系差異不會太大。不過台大很大的一個好處是科系眾多，所以適合喜歡跨領域的人，比較有相關的課程可以學習或實驗室去做研究」、「台大訓練很紮實，學生和住院醫師時期去台大訓練我認為是很棒的選擇」、「雖然同意，我還是想考上台大」。
還有人指出，「路上診所很少看到台大醫學系畢業的醫生」、「現在不是都做醫美嗎？」、「以現在趨勢，能順利畢業，想當台大小兒科住院醫師，應該不難，這樣說感覺很悲傷」、「現在台大醫公費分數還輸給中山醫自費，台大光環會越來越不重要」、「留在大醫院的人能有多少？」
