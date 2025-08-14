快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

今年上台大86人較去年大增24人 台南一中校長分析眉角

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生共有331人上台大、清大、陽明交大、成大、政大及中醫牙，較去年增加36人，其中上台大人數86人，大增24人，創近年最佳成績。聯合報系資料照片
台南一中應屆畢業生共有331人上台大、清大、陽明交大、成大、政大及中醫牙，較去年增加36人，其中上台大人數86人，大增24人，創近年最佳成績。聯合報系資料照片

大學入學分發放榜，台南一中應屆畢業生透過多種管道入學，共有331人上台、清、交、成、政大及中醫牙，占比近50%，較去年增加36人，其中上台大人數86人，大增24人，創近年最佳成績。校長廖財固說，這是老師、學生及家長會、校友會齊力的成果；他指出，今年上化工、化學系大幅增加11人，因這兩個系不但高科技產業需要，傳統產業也需求殷切，看見了孩子的明智選擇。

廖財固表示，分析今年該校應屆畢業生透過各種入學管道上榜的情形，指今年報科考分科測驗人數逼近6成，是近年最高，放榜後許多學生也都如願錄取台清交成政等5所頂尖大學以及醫學系，統計該校透過繁星、申請、特殊選才、分發入學共有331人上台清交成及政大，其中中醫牙38人。

和去年上台清交成政大的人數相較，今年大增36人；另，去年上台大62人，今年大增到86人，創近年上台大人數最多紀錄。廖財固說，這次有6人上台大醫、5人上台大資工，上台大法律也有4人，顯示除自然組外，社會組也表現優異。

廖財固分析，今年該校有部分高分群學生，沒選擇電機、資工或醫學，而是選擇物理、化學、化工系，其中錄取化學、化工系49人，較去年增加11人。廖財固說，物理雖是基礎科學，但發展高科技也不能沒有物理人才，另化學、化工除了是高科技產業所需要的人才，傳統產業更是需求高，因此學生選讀這些科系也都是迎合未來市場需求。

他強調，能獲得好成績並上理想學校與科系，是學生努力學習、老師用心輔導以及校友會、家長會從旁協助的成果，在分科測驗考前，許多學生都回校自習，輔導室也沒和老師諮詢，而回到學校自習，不受打擾，心情就較穩定，而穩定了學習情緒自然好，並會有好成績。

台大 分科測驗

延伸閱讀

分發入學放榜！家長疑惑分科戰士「有賺到嗎」 網點頭：根本劉姥姥進大觀園

建臺高中23考生報錯考科…有18人上榜！其中4人考取國立大學

放榜了！明道中學中投會考狀元學測後…挑戰更高自己 如願考上台大醫

AI科技風引領學習風潮 南一中上台大電機將寫新紀錄

相關新聞

大學分發入學放榜 缺額1220創新低

大學分發入學昨放榜，今年約三點三萬人完成登記、三點二萬人獲錄取。考試入學分發委員會指出，今年因登記人數降幅，大於總錄取人...

繁星錄取醫科遭撤銷 拚分科測驗圓夢

114學年度大學分發入學昨放榜，台中兩名曾因爭議遭撤銷醫學系錄取資格的高中生，經考完分科測驗後各上台大與成大醫學系。苗栗...

今年上台大86人較去年大增24人 台南一中校長分析眉角

大學入學分發放榜，台南一中應屆畢業生透過多種管道入學，共有331人上台、清、交、成、政大及中醫牙，占比近50%，較去年增...

聖功女中1／3錄取台清成政大 27人上醫藥護

大學入學統一分發已放榜，台南市天主教聖功女中成績再傳捷報，應屆畢業生成果亮眼，錄取國內多所頂尖大學與高競爭力科系，校方表...

南一中48%錄取台成清交政與中醫牙 一條龍學習輔導衝出好成績

大學分發入學已放榜，台南一中今年透過繁星、申請、分發入學等多種管道，共有6人上台大醫，約48%錄取頂大與中醫牙，約八成錄...

逾6成5學生上頂大！薇閣高中再創佳績 錄取醫學系比往年多3成

大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。