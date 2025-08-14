今年上台大86人較去年大增24人 台南一中校長分析眉角

大學入學分發放榜，台南一中應屆畢業生透過多種管道入學，共有331人上台、清、交、成、政大及中醫牙，占比近50%，較去年增加36人，其中上台大人數86人，大增24人，創近年最佳成績。校長廖財固說，這是老師、學生及家長會、校友會齊力的成果；他指出，今年上化工、化學系大幅增加11人，因這兩個系不但高科技產業需要，傳統產業也需求殷切，看見了孩子的明智選擇。

廖財固表示，分析今年該校應屆畢業生透過各種入學管道上榜的情形，指今年報科考分科測驗人數逼近6成，是近年最高，放榜後許多學生也都如願錄取台清交成政等5所頂尖大學以及醫學系，統計該校透過繁星、申請、特殊選才、分發入學共有331人上台清交成及政大，其中中醫牙38人。

和去年上台清交成政大的人數相較，今年大增36人；另，去年上台大62人，今年大增到86人，創近年上台大人數最多紀錄。廖財固說，這次有6人上台大醫、5人上台大資工，上台大法律也有4人，顯示除自然組外，社會組也表現優異。

廖財固分析，今年該校有部分高分群學生，沒選擇電機、資工或醫學，而是選擇物理、化學、化工系，其中錄取化學、化工系49人，較去年增加11人。廖財固說，物理雖是基礎科學，但發展高科技也不能沒有物理人才，另化學、化工除了是高科技產業所需要的人才，傳統產業更是需求高，因此學生選讀這些科系也都是迎合未來市場需求。

他強調，能獲得好成績並上理想學校與科系，是學生努力學習、老師用心輔導以及校友會、家長會從旁協助的成果，在分科測驗考前，許多學生都回校自習，輔導室也沒和老師諮詢，而回到學校自習，不受打擾，心情就較穩定，而穩定了學習情緒自然好，並會有好成績。

