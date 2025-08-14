升學成績優異 新竹高商、新竹高工逾8成錄取國立科大
新竹市竹科實驗中學、新竹高中、新竹女中等明星普通高中今年升大學成績優異，不過，在地學校包括新竹高商、新竹高工等國立技術型高中升大學成績也同樣優異，新竹高商綜合高中部57%錄取國立大學，技術型高中部更高達8成錄取國立科大；新竹高工更近9成學生錄取國立科大，升學成績同樣斐然。
新竹高商指出，今年綜合高中部畢業生138人，其中20名學生錄取國內頂尖大學，包括台大6人、清大5人、陽明交大2人、成大4人、政大3人，展現學生多元、跨域學習與自主能力。技高部今年238名畢業生也展現商科優勢，錄取國立科大已突破80%，包括台科大28人、北科大21人、北商大16人、雲科大23人及高科大36人。
另外，新竹高工以工科為主，今年應屆畢業生錄取國立科大達89.14%，幾乎已達9成佳績，其中台灣科技大學及台北科技大學就佔51.27%，可說是升台科大與北科大的直達車，另外，綜高改成資訊科的首屆資訊科錄取國立科大高達94.29%，前二志願錄取率更高達62%（台科大與北科大），並有學生翁勝荃錄取陽明交大機械工程學系，展現技高學生的超強實力。
新竹高商新任校長廖俊仁說，學校參加剛落幕的「2025第五屆金質歷程獎─全國高中職學習歷程徵選」大放異彩，獲最高榮譽的金質學校獎及教師金質指導獎，學生也獲學習成果類別特優，展現學生的多元學習成果。
