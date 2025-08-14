快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

升學成績優異 新竹高商、新竹高工逾8成錄取國立科大

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹高工更近9成學生錄取國立科大，升學成績同樣斐然。圖／新竹高工提供
新竹高工更近9成學生錄取國立科大，升學成績同樣斐然。圖／新竹高工提供

新竹市竹科實驗中學、新竹高中、新竹女中等明星普通高中今年升大學成績優異，不過，在地學校包括新竹高商、新竹高工等國立技術型高中升大學成績也同樣優異，新竹高商綜合高中部57%錄取國立大學，技術型高中部更高達8成錄取國立科大；新竹高工更近9成學生錄取國立科大，升學成績同樣斐然。

新竹高商指出，今年綜合高中部畢業生138人，其中20名學生錄取國內頂尖大學，包括台大6人、清大5人、陽明交大2人、成大4人、政大3人，展現學生多元、跨域學習與自主能力。技高部今年238名畢業生也展現商科優勢，錄取國立科大已突破80%，包括台科大28人、北科大21人、北商大16人、雲科大23人及高科大36人。

另外，新竹高工以工科為主，今年應屆畢業生錄取國立科大達89.14%，幾乎已達9成佳績，其中台灣科技大學及台北科技大學就佔51.27%，可說是升台科大與北科大的直達車，另外，綜高改成資訊科的首屆資訊科錄取國立科大高達94.29%，前二志願錄取率更高達62%（台科大與北科大），並有學生翁勝荃錄取陽明交大機械工程學系，展現技高學生的超強實力。

新竹高商新任校長廖俊仁說，學校參加剛落幕的「2025第五屆金質歷程獎─全國高中職學習歷程徵選」大放異彩，獲最高榮譽的金質學校獎及教師金質指導獎，學生也獲學習成果類別特優，展現學生的多元學習成果。

新竹 台科大 陽明交大

延伸閱讀

15國青年於北科大模擬國際談判 APEC課程首獲官方支持

聖功女中1／3錄取台清成政大 27人上醫藥護

放榜了！明道中學中投會考狀元學測後…挑戰更高自己 如願考上台大醫

衛福部公告牙醫實習50名額 15畢業生興訟將宣判

相關新聞

大學分發入學放榜 缺額1220創新低

大學分發入學昨放榜，今年約三點三萬人完成登記、三點二萬人獲錄取。考試入學分發委員會指出，今年因登記人數降幅，大於總錄取人...

繁星錄取醫科遭撤銷 拚分科測驗圓夢

114學年度大學分發入學昨放榜，台中兩名曾因爭議遭撤銷醫學系錄取資格的高中生，經考完分科測驗後各上台大與成大醫學系。苗栗...

今年上台大86人較去年大增24人 台南一中校長分析眉角

大學入學分發放榜，台南一中應屆畢業生透過多種管道入學，共有331人上台、清、交、成、政大及中醫牙，占比近50%，較去年增...

聖功女中1／3錄取台清成政大 27人上醫藥護

大學入學統一分發已放榜，台南市天主教聖功女中成績再傳捷報，應屆畢業生成果亮眼，錄取國內多所頂尖大學與高競爭力科系，校方表...

南一中48%錄取台成清交政與中醫牙 一條龍學習輔導衝出好成績

大學分發入學已放榜，台南一中今年透過繁星、申請、分發入學等多種管道，共有6人上台大醫，約48%錄取頂大與中醫牙，約八成錄...

逾6成5學生上頂大！薇閣高中再創佳績 錄取醫學系比往年多3成

大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。