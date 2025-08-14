聽新聞
聖功女中1／3錄取台清成政大 27人上醫藥護
大學入學統一分發已放榜，台南市天主教聖功女中成績再傳捷報，應屆畢業生成果亮眼，錄取國內多所頂尖大學與高競爭力科系，校方表示，加上其他升學管道，共有1/3錄取台大、清大、成大及政治大學，展現該校多元培育與全人教育上的堅強實力。
聖功女中指出，今年該校有超過三分之一學生錄取台大、清大、成大、政治大學等一流學府，錄取人數較去年明顯攀升，顯示學生整體表現曲線持續強勁向上。醫藥相關學群表現尤其耀眼，共有27人進入醫學科學、生物科技、藥學、護理等領域，醫藥人才培育成果穩健成長，彰顯該校然科學基礎之厚實與師長專業指導的精準。
另，本屆畢業生在工程與資訊、法政、商管、藝術、外語等多元領域同樣成績亮利，科系遍布理工、人文、社會、藝術，充分展現聖功女中學子的跨界能力與全方位競爭力。校方表示，此榜單不僅是學生努力的榮耀，更是聖功女中課程設計、師資團隊與個別化輔導成果的最佳見證。未來，聖功女中將持續秉持全人教育理念，引領更多聖功學子邁向夢想與巔峰。
