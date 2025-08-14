南一中48%錄取台成清交政與中醫牙 一條龍學習輔導衝出好成績

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中有6人上台大醫，約48%錄取台清交成政大與中醫牙。記者鄭惠仁／攝影
台南一中有6人上台大醫，約48%錄取台清交成政大與中醫牙。記者鄭惠仁／攝影

大學分發入學已放榜，台南一中今年透過繁星、申請、分發入學等多種管道，共有6人上台大醫，約48%錄取頂大與中醫牙，約八成錄取國立大學與中醫牙，延續近年好表現，成績亮眼。校方分析，師生互動緊密、校內讀書風氣好，老師專業輔導與用心陪伴，家長會全力支持活力補給站，協助學生建立學習規律，校友總會支持十年卓越計畫，協助建構支持系統，多方串連，共同育才，讓學生的表現更好。

南一中統計，今年以各管道錄取台大醫學系6人，台大電機系11人，優於去年9人。另錄取台大資工5人，台大法律4人，而錄取中醫牙38人。約48%錄取台成清交政與中醫牙，約八成錄取國立大學與中醫牙。而選擇國立大學電機與資工系共74人，比率超過11%。未來產業發展方向以AI為主流，研判受此影響，學生選擇電機、資工相關學系，比選擇醫學系多出許多。

校方表示，今年部分可上醫學系學生，填志願時都以電機、資工為第一志願，也有學生可上台大法律，跨組選擇以電機為第一志願；倒也有學生可上台大電機，但填志願時以資工為第一志願，也因為如此今年有5人上台大資工。

校長廖財固說，南一中推動十年卓越計畫，全面提升教師動能，帶動學生成長，學生在進步，老師也在進步。教職員方面，今年已榮獲杏壇芬芳獎、師鐸獎、教育奉獻獎、多項教案優選；學生則在數理奧林匹亞、全國及國際科展、旺宏科學獎、徐有庠盃物理辯論、臺積電學生文學獎，及體育、美術、音樂比賽等，五育皆有傑出表現。全方位學習、全人教育，整體學習氛圍積極奮進，學生可以放心的自我追求與實現，優質的學習歷程自然帶動升學方面的好表現。

今年學測前學生參加高三活力補給站，晚間留在學校讀書，師生間的諮詢互動更為密切，使得學測成績穩定成長，近幾年皆有好表現。排球隊長鄭瀚便回饋：學測前都留在學校自習，有同學一起讀畫，有老師可以解答問題，還有活力補給站協助建立生活規律，讓自己可以專心衝刺，最後他也順利錄取台大電機。

而部分學生自我挑戰，續拚分科測驗，最後複習階段也都留在學校讀書，加上老師的關心，隨時提供諮詢與輔導；從考前到考後一條龍的學習輔導，有系統地規畫與執行，加上師長無微不至的陪伴與關懷，家長會與校友會全力支持，才能持續衝出亮麗成績。

台大 中醫 醫學

