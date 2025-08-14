快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

大學分發學群缺額落差大 1111大學網「學路領航專欄」學長姐經驗分享

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學分發放榜，理工學群缺額低，文組財政法律學群也很熱門。圖為台大校園外觀及學生。圖／本報資料照片
大學分發放榜，理工學群缺額低，文組財政法律學群也很熱門。圖為台大校園外觀及學生。圖／本報資料照片

114學年度大學分發昨天放榜，今年錄取率96.34%，比去年提高1.72個百分點。若以學群區分，缺額比率最高者為藝術學群，占該學群名額的18.06%，缺額率第二高的則為跨領域學群的10.87%；反觀近年熱門的理工相關科系，工程學群缺額比率僅1.38%、資訊學群缺額率2.45%，文組生嚮往的財經、法政學群，缺額率也都不到3%，落差相當明顯。

1111人力銀行調查顯示，今年畢業的社會新鮮人心目中的夢幻職業前四名依序為工程師（36.9%）、公務員（26%）、YouTuber（25.2%）以及精算師（24.1%）。數據與熱門學群選擇重疊率高，顯見今年的大學新鮮人在選填志願時，已把未來職涯發展規畫入內。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，工程師能穩居榜首，除了電子資訊產業的起薪優渥，隨著資歷累積，年薪與分紅更具競爭力，使其成為新鮮人眼中回報最高的選擇之一。而2025年起，高考公務員起薪來到5.5萬元，普考公務員也提升至4.3萬元，高於企業薪資中位數3.5萬元，讓公職再度成為文組畢業生的穩定首選。

1111人力銀行打造「大學網」（https://university.1111.com.tw/），集結升學、職涯與生活三大面向的資訊與工具，讓新生在報到前就能提前卡位優勢。大學網的「學路領航專欄」收錄全台各大學群、各科系的學長姐分享，內容涵蓋課程特色、學習方式、實習經驗到未來出路，幫助新生在踏入校園前，就能掌握學習方向與專業定位。

曾仲葳補充，AI正在改變求職的模式。1111人力銀行在大學網導入智能推薦與AI問答技術，讓新鮮人可以更精準地匹配適合的兼職、實習與校園資源。同時，也能透過平台上的AI職涯建議，幫助學生提早規劃專業養成路徑，縮短從校園到職場的落差，透過AI工具的輔助，新鮮人不僅能提升求職效率，也能更清楚認識自己的職涯方向。

隨著114學年度大學分發放榜，對新鮮人而言，進入理想科系只是第一步。如何利用大學四年累積專業能力、拓展人脈與職場經驗，才是真正決定未來職涯高度的關鍵。

人力 新鮮人 職涯發展

延伸閱讀

大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系

大學分發放榜 新北349人上頂大 永平高中陳致穎錄取台大政治系

大學分發放榜 羅高國立大學錄取率44%、宜中42%、蘭女59人上頂尖大學

台南女中185人上台清交成政25人讀醫 成大76人是最愛

相關新聞

大學分發入學放榜 缺額1220創新低

大學分發入學昨放榜，今年約三點三萬人完成登記、三點二萬人獲錄取。考試入學分發委員會指出，今年因登記人數降幅，大於總錄取人...

繁星錄取醫科遭撤銷 拚分科測驗圓夢

114學年度大學分發入學昨放榜，台中兩名曾因爭議遭撤銷醫學系錄取資格的高中生，經考完分科測驗後各上台大與成大醫學系。苗栗...

從學測到分科 補教業者：牙醫明顯超車醫學系

大學分發入學昨放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象明顯；另外，今年加考數乙也影...

聖功女中1／3錄取台清成政大 27人上醫藥護

大學入學統一分發已放榜，台南市天主教聖功女中成績再傳捷報，應屆畢業生成果亮眼，錄取國內多所頂尖大學與高競爭力科系，校方表...

南一中48%錄取台成清交政與中醫牙 一條龍學習輔導衝出好成績

大學分發入學已放榜，台南一中今年透過繁星、申請、分發入學等多種管道，共有6人上台大醫，約48%錄取頂大與中醫牙，約八成錄...

逾6成5學生上頂大！薇閣高中再創佳績 錄取醫學系比往年多3成

大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。