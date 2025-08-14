大學分發學群缺額落差大 1111大學網「學路領航專欄」學長姐經驗分享

114學年度大學分發昨天放榜，今年錄取率96.34%，比去年提高1.72個百分點。若以學群區分，缺額比率最高者為藝術學群，占該學群名額的18.06%，缺額率第二高的則為跨領域學群的10.87%；反觀近年熱門的理工相關科系，工程學群缺額比率僅1.38%、資訊學群缺額率2.45%，文組生嚮往的財經、法政學群，缺額率也都不到3%，落差相當明顯。

1111人力銀行調查顯示，今年畢業的社會新鮮人心目中的夢幻職業前四名依序為工程師（36.9%）、公務員（26%）、YouTuber（25.2%）以及精算師（24.1%）。數據與熱門學群選擇重疊率高，顯見今年的大學新鮮人在選填志願時，已把未來職涯發展規畫入內。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，工程師能穩居榜首，除了電子資訊產業的起薪優渥，隨著資歷累積，年薪與分紅更具競爭力，使其成為新鮮人眼中回報最高的選擇之一。而2025年起，高考公務員起薪來到5.5萬元，普考公務員也提升至4.3萬元，高於企業薪資中位數3.5萬元，讓公職再度成為文組畢業生的穩定首選。

1111人力銀行打造「大學網」（https://university.1111.com.tw/），集結升學、職涯與生活三大面向的資訊與工具，讓新生在報到前就能提前卡位優勢。大學網的「學路領航專欄」收錄全台各大學群、各科系的學長姐分享，內容涵蓋課程特色、學習方式、實習經驗到未來出路，幫助新生在踏入校園前，就能掌握學習方向與專業定位。

曾仲葳補充，AI正在改變求職的模式。1111人力銀行在大學網導入智能推薦與AI問答技術，讓新鮮人可以更精準地匹配適合的兼職、實習與校園資源。同時，也能透過平台上的AI職涯建議，幫助學生提早規劃專業養成路徑，縮短從校園到職場的落差，透過AI工具的輔助，新鮮人不僅能提升求職效率，也能更清楚認識自己的職涯方向。

隨著114學年度大學分發放榜，對新鮮人而言，進入理想科系只是第一步。如何利用大學四年累積專業能力、拓展人脈與職場經驗，才是真正決定未來職涯高度的關鍵。

