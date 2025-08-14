逾6成5學生上頂大！薇閣高中再創佳績 錄取醫學系比往年多3成

大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大醫學系，台大電機與資工系錄取人數也增加2倍，社會組錄取台大、政大近7成。校方表示，最關鍵仍是學生依規畫篤信前行，收到良好效果。

以全國榜首之姿如願進入台大醫學系陳弈勳，亮眼表現背後，是無數日夜的堅持與磨礪，周末與假日，總早早到校坐在教室苦讀，收穫甜美果實；分科測驗自然組四科總分238級分，三類含英文總級分高達298級分的張軒愷，以全國第五名錄取台大醫學系，盡管學測未達心中理想，但並未氣餒，毅然放棄個人申請，果斷將全部心力投入分科測驗的備戰，收穫好結果。

從小熱愛閱讀各類科學讀物薛亦傑，奠定深厚理科基礎，分科測驗高分錄取台大醫學系，他期許成為一位深耕社區、陪伴長者的醫師，將科學專業與關懷精神融入社會；黑馬葉承皓學測前遲遲找不到讀書節奏，在導師指導與陪伴下，心態出現顯著轉變，奮力地為自己設定目標，考上台大醫學系。

以總分288級分錄取第一志願台大牙醫系張富鈞，毅然放棄學測醫學系的個申準備，全心投入分科測驗如願錄取，他也感謝師長及同學們一路上的鼓勵與支持；王宏宇學測原本通過台大牙醫系第一階段，在準備面試過程發現牙醫不是他心所屬，反而對二類組科系更有興趣與熱忱，毅然決然放棄原本面試，轉投入分科考試，最終順利考上台大電機。

同為三類學生林承毅，也是學測後轉向二類組考科準備，迅速掌握分科測驗的節奏，成功轉換，展現出極高的自我要求與執行力，看似不苟言笑，卻蘊藏著縝密思考與規劃，一步步開創屬於自己的道路。

