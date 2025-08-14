快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

聽新聞
0:00 / 0:00

逾6成5學生上頂大！薇閣高中再創佳績 錄取醫學系比往年多3成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大醫學系創佳績，考上頂大比例高達6成5。圖／校方提供
大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大醫學系創佳績，考上頂大比例高達6成5。圖／校方提供

大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大醫學系，台大電機與資工系錄取人數也增加2倍，社會組錄取台大、政大近7成。校方表示，最關鍵仍是學生依規畫篤信前行，收到良好效果。

以全國榜首之姿如願進入台大醫學系陳弈勳，亮眼表現背後，是無數日夜的堅持與磨礪，周末與假日，總早早到校坐在教室苦讀，收穫甜美果實；分科測驗自然組四科總分238級分，三類含英文總級分高達298級分的張軒愷，以全國第五名錄取台大醫學系，盡管學測未達心中理想，但並未氣餒，毅然放棄個人申請，果斷將全部心力投入分科測驗的備戰，收穫好結果。

從小熱愛閱讀各類科學讀物薛亦傑，奠定深厚理科基礎，分科測驗高分錄取台大醫學系，他期許成為一位深耕社區、陪伴長者的醫師，將科學專業與關懷精神融入社會；黑馬葉承皓學測前遲遲找不到讀書節奏，在導師指導與陪伴下，心態出現顯著轉變，奮力地為自己設定目標，考上台大醫學系。

以總分288級分錄取第一志願台大牙醫系張富鈞，毅然放棄學測醫學系的個申準備，全心投入分科測驗如願錄取，他也感謝師長及同學們一路上的鼓勵與支持；王宏宇學測原本通過台大牙醫系第一階段，在準備面試過程發現牙醫不是他心所屬，反而對二類組科系更有興趣與熱忱，毅然決然放棄原本面試，轉投入分科考試，最終順利考上台大電機。

同為三類學生林承毅，也是學測後轉向二類組考科準備，迅速掌握分科測驗的節奏，成功轉換，展現出極高的自我要求與執行力，看似不苟言笑，卻蘊藏著縝密思考與規劃，一步步開創屬於自己的道路。

醫學 台大 分科測驗

延伸閱讀

分發入學放榜！家長疑惑分科戰士「有賺到嗎」 網點頭：根本劉姥姥進大觀園

大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系

放榜了！明道中學中投會考狀元學測後…挑戰更高自己 如願考上台大醫

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

相關新聞

大學分發入學放榜 缺額1220創新低

大學分發入學昨放榜，今年約三點三萬人完成登記、三點二萬人獲錄取。考試入學分發委員會指出，今年因登記人數降幅，大於總錄取人...

繁星錄取醫科遭撤銷 拚分科測驗圓夢

114學年度大學分發入學昨放榜，台中兩名曾因爭議遭撤銷醫學系錄取資格的高中生，經考完分科測驗後各上台大與成大醫學系。苗栗...

從學測到分科 補教業者：牙醫明顯超車醫學系

大學分發入學昨放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象明顯；另外，今年加考數乙也影...

逾6成5學生上頂大！薇閣高中再創佳績 錄取醫學系比往年多3成

大學分科測驗昨天放榜，薇閣高中今年有63人錄取各大醫學系，總人數較以往成長3成，其中7人錄取台大醫學系、8人錄取陽明交大...

真理大學去年短報名額遭減招...今年缺額率最高 校方不願回應

114學年度分發入學今放榜，考分會指出，以今年所有招生管道名額來看，真理大學缺額率34.13%最高。對此，真理大學至截稿...

台大分發 建中錄取202人最多

大學分發入學昨放榜，台大醫學系自費生最低錄取門檻為二八八級分，二類組熱門科系電機系為二二九級分，一類組法律系財法組則是二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。