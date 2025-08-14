聽新聞
繁星錄取醫科遭撤銷 拚分科測驗圓夢

聯合報／ 記者余采瀅胡蓬生／連線報導
114學年大學分發入學放榜，苗栗縣私立建臺高中集體報錯考科的23名學生有18人上榜，其中4人錄取國立大學，校方將輔導未上榜學生，爭取今年最後的升學機會。記者胡蓬生／攝影
114學年大學分發入學放榜，苗栗縣私立建臺高中集體報錯考科的23名學生有18人上榜，其中4人錄取國立大學，校方將輔導未上榜學生，爭取今年最後的升學機會。記者胡蓬生／攝影

114學年度大學分發入學昨放榜，台中兩名曾因爭議遭撤銷醫學系錄取資格的高中生，經考完分科測驗後各上台大與成大醫學系。苗栗縣建臺高中先前爆發校方集體報錯考科事件，23名受影響學生也有18人上榜，其中4人上國立大學。

台中一名學測74級分的高中生，先前申請入學時正取陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫學大學、中山醫學大學醫學系，並備取長庚大學，但在學習歷程檔案中記錄「最佳辯士」頭銜遭檢舉，接連被各校取消錄取資格。

該生隨後參加7月分科測驗，昨天放榜已錄取成功大學醫學系，高中校方證實此事，並表示將以關懷、輔導為優先。同班同學昨表示，他克服心理障礙用心苦讀，再考上醫學系，大家為他開心。該生分科測驗考前，發文感謝支持與批評他的人，並祝福所有人考試順利，獲醫生前輩發文稱讚「展現難得的正面態度與氣度。」

另一名台中的女高中生，今年初透過繁星推薦錄取台大醫學系，但因科展作品遭質疑抄襲指導教授期刊論文，被台灣科展主辦單位科教館裁定違反研究倫理，撤銷參展資格與獎項；台大接獲檢舉後，7月14日決議撤銷其錄取資格。

據了解，她在台大作出決議前已報名分科測驗，放榜再度錄取台大醫學系。台大回應「不特別說明個案」，高中校方則不回應。

此外，苗栗縣私立建臺高中今年27名應屆生參加分科測驗，其中23人7月初因考科登錄錯誤，生物與歷史科互換，導致考生權益受影響。經縣府介入協調，7月底舉辦選填志願說明會，由升學專家一對一輔導。

23名受影響考生，其中除了一人志在醫學及藥學系，決定重考並放棄分科測驗，其他22名受影響考生接受分發，有18人上榜，其中4人分別考取國立嘉義大學、台北大學、聯合大學、東華大學，其餘進入私立大學，打算參加轉學考試或畢業後報考研究所。

校方指出，受影響的23名學生，放榜錄取學校甚至比申請入學志願更好，但也有5人未錄取或決定明年重考。

