分發入學放榜 缺額1220創新低

大學分發入學昨放榜，今年約三點三萬人完成登記、三點二萬人獲錄取。考試入學分發委員會指出，今年因登記人數降幅，大於總錄取人數降幅，因此錄取率達百分之九十六，較去年百分之九十四點六二再提高；各校留下一二二○個缺額，為近五年來最少，另有一二三六人未錄取。

考分會執行秘書沈聖智表示，今年招生缺額共分布在十八所大學、一五九個系組中，若僅以分發入學招生統計，有四所校缺額率大於四成。

其中以玄奘大學缺額率達百分之八十最高，其次為佛光大學百分之六十、真理大學百分之五十四、南華大學百分之四十一點三八；若以所有招生管道來看，則以真理大學缺額率百分之卅四最高，其次為玄奘大學百分之廿五。

對此，玄奘大學回應，雖然本次分發入學人數較少，但在其他入學管道均有不錯的成果，將持續推動境外招生。南華大學表示，明年將增設半導體學位學程，每年還有一千萬元海外學習獎勵金，相信能吸引更多學生。

佛光大學表示，今年加碼推出新生最高三點五萬元獎學金方案，產品與媒體設計學系及運動與健康促進管理學士學位學程，提供獨招，即日起至十九日止開放報名。真理大學至截稿前不回應。

根據考分會資訊，今年台大、成大、清大、陽明交大等頂尖大學均滿招；老牌私校如輔仁、中原、淡江大學等均都開出招生紅盤。東吳大學則有四個缺額，中山大學十個，據了解，多是音樂相關學系。

今年缺額的公立大學則多屬地方型學校，沈聖智表示，近年政府補助學生就讀私立學校學雜費，「都會區私立大學招生確實非常好。」反而是較偏遠地區公立大學須面對招生挑戰，也鼓勵每間大學做出自己的特色、吸引考生。

另外，今年十八學群與一跨領域學群中，遊憩運動、生物資源、數理化學群均無缺額，缺額率前三則是藝術、跨領域、管理學群，而文史哲、外語等學群缺額率多落在百分之三至四。

沈聖智說，近年雖然仍有「重理工、輕人文」趨勢，但各大學近年都推出相關跨領域學習制度、輔系與雙主修配套，未來仍可依照興趣跨域學習，應不影響人文與理工才人才培育。又跨領域為近年新興學群，高中生若尚無找到興趣，大一可先進入跨領域學群試探。

