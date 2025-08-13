快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

影片曝光！UPS貨機颱風夜降落「冒火花」 桃園機場緊急封閉跑道

聽新聞
0:00 / 0:00

從學測到分科 補教業者：牙醫明顯超車醫學系

聯合報／ 記者李芯／台北報導
分科測驗入學放榜。圖／聯合報系資料照片
分科測驗入學放榜。圖／聯合報系資料照片

大學分發入學昨放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象明顯；另外，今年加考數乙也影響一類組分發情況，要上頂大幾個財管科系，同分參酌時，數乙幾乎都要到六十級分才能過門檻。

藍天予表示，觀察今年從申請入學到分發入學的選填狀況，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯。他舉例，去年陽明醫高於台大牙醫系一級分，不過今年台大牙分數就高於陽明醫兩級分。

此外，今年陽明牙上升五級分、成大醫下降一級分，陽交牙分數也超車成大醫。他表示，若只看高雄醫學大學，兩者去年相差兩級分，今年分數門檻同樣為二七一級分。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉認為，當今醫療糾紛多，病患動不動就告上法院，相較之下牙醫的醫療糾紛較少，且較不會有患者死亡的情況，再加上受到健保制度的影響，從事牙醫甚至比醫生好賺，生活品質也好，才會有牙醫系分數逐漸超車醫學系的情況。

一類組的部分，由於今年加考數乙，為分發情況增添變數。藍天予指出，雖然今年採計數乙的校系少，但看分發結果有其重要性，台大財金、會計Ａ組、政大財務管理在同分參酌時，數乙幾乎都要到六十級分才能過門檻。

藍天予表示，觀察採計數乙的頂尖校系，通過門檻的考生數乙分數都非常高，可見數乙高分群都有填志願，二、三類組跨考情況少，未來可持續觀察是否有更多校系願意採計數乙。

延伸閱讀

分發入學放榜！家長疑惑分科戰士「有賺到嗎」 網點頭：根本劉姥姥進大觀園

大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系

放榜了！明道中學中投會考狀元學測後…挑戰更高自己 如願考上台大醫

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

相關新聞

真理大學去年短報名額遭減招...今年缺額率最高 校方不願回應

114學年度分發入學今放榜，考分會指出，以今年所有招生管道名額來看，真理大學缺額率34.13%最高。對此，真理大學至截稿...

台大分發 建中錄取202人最多

大學分發入學昨放榜，台大醫學系自費生最低錄取門檻為二八八級分，二類組熱門科系電機系為二二九級分，一類組法律系財法組則是二...

從學測到分科 補教業者：牙醫明顯超車醫學系

大學分發入學昨放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象明顯；另外，今年加考數乙也影...

分發入學放榜 缺額1220創新低

大學分發入學昨放榜，今年約三點三萬人完成登記、三點二萬人獲錄取。考試入學分發委員會指出，今年因登記人數降幅，大於總錄取人...

分發入學放榜！家長疑惑分科戰士「有賺到嗎」 網點頭：根本劉姥姥進大觀園

114年分發入學在13日放榜，隨著正式錄取名單出爐，不少家長和考生開始回顧這段歷程，有人喜出望外、有人略感遺憾，可以說是「幾家歡樂幾家愁」。一位家長因此在社群發文

大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系

大學分科測驗放榜，桃園市武陵高中表現亮眼，多人考取台清交成政，除了醫學院，也有人選擇法律系，走向不同的人生道路，但無論是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。