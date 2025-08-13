從學測到分科 補教業者：牙醫明顯超車醫學系

大學分發入學昨放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象明顯；另外，今年加考數乙也影響一類組分發情況，要上頂大幾個財管科系，同分參酌時，數乙幾乎都要到六十級分才能過門檻。

藍天予表示，觀察今年從申請入學到分發入學的選填狀況，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯。他舉例，去年陽明醫高於台大牙醫系一級分，不過今年台大牙分數就高於陽明醫兩級分。

此外，今年陽明牙上升五級分、成大醫下降一級分，陽交牙分數也超車成大醫。他表示，若只看高雄醫學大學，兩者去年相差兩級分，今年分數門檻同樣為二七一級分。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉認為，當今醫療糾紛多，病患動不動就告上法院，相較之下牙醫的醫療糾紛較少，且較不會有患者死亡的情況，再加上受到健保制度的影響，從事牙醫甚至比醫生好賺，生活品質也好，才會有牙醫系分數逐漸超車醫學系的情況。

一類組的部分，由於今年加考數乙，為分發情況增添變數。藍天予指出，雖然今年採計數乙的校系少，但看分發結果有其重要性，台大財金、會計Ａ組、政大財務管理在同分參酌時，數乙幾乎都要到六十級分才能過門檻。

藍天予表示，觀察採計數乙的頂尖校系，通過門檻的考生數乙分數都非常高，可見數乙高分群都有填志願，二、三類組跨考情況少，未來可持續觀察是否有更多校系願意採計數乙。

