台大分發 建中錄取202人最多

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大學分發入學昨放榜，台大醫學系自費生最低錄取門檻為二八八級分，二類組熱門科系電機系為二二九級分，一類組法律系財法組則是二九七級分。台大表示，針對一一五學年招生，申請入學名額將維持五成一。

台大註冊組長李宏森表示，分發錄取台大的學生，仍以建中二○二人最多，其次是北一女中一三五人、師大附中一○六人、台中一中八十三人、中山女高六十五人。私立高中則以薇閣高中四十一人最多。

李宏森也指出，今年最終分發入學一四二七個名額滿招，分發入學占整體招生名額百分之四十，高於全國平均值百分之卅四，但綜觀今年三大招生管道招生名額占比，台大仍維持一定標準，沒有特別偏頗。

有關今年熱門校系，李宏森說，醫學系自費生最低錄取門檻為二八八級分、牙醫系二八五級分；二類組電機系二二九級分、資工系二四○點五級分，其中資工系參採數學甲考科並加重計分；一類組法律系財法組參採公民科也同樣加重計分，最低錄取門檻二九七級分。

至於明年一一五學年招生規畫，李宏森說，台大規畫三四八三個學士班招生名額，繁星推薦管道占比維持百分之十二點五，申請入學百分之五十一點一，分發入學為百分之卅四點四，三者占比均和今年近似。

