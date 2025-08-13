分發入學放榜！家長疑惑分科戰士「有賺到嗎」 網點頭：根本劉姥姥進大觀園

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一位家長在社群發文，詢問今年報考分科測驗的考生，錄取結果出爐後，是否有「賺到」的感覺。分發入學放榜示意圖。圖／AI生成
114年分發入學在13日放榜，隨著正式錄取名單出爐，不少家長和考生開始回顧這段歷程，有人喜出望外、有人略感遺憾，可以說是「幾家歡樂幾家愁」。一位家長因此在社群發文，詢問今年報考分科測驗的考生，錄取結果出爐後，是否有「賺到」的感覺，該貼文也引來許多網友分享自身經驗。

一位家長在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」發文，想了解分科考生在正式公布錄取學校後，是否有「賺到」的感覺。原PO表示，「這幾年有考分科的孩子，都說考分科後錄取的學校比學測還好」，但她自家孩子卻「無感」，因此想詢問今年的「分科戰士」實際體驗如何。

貼文一出，網友們熱心分享經驗，不少家長和考生表示分科測驗讓孩子錄取理想學校，甚至比學測表現更好：「好很多，從地名到成大」、「差超多，整個劉姥姥進大觀園，可以填的科系一大堆」、「從落榜到上中字輩」、「我家學測差一點點，分科上得妥妥的！但放榜前還是很緊張」、「有，好太多了。從摸不到醫科的邊，到上了醫科」、「我們文組，雖然沒上心中的第一志願，但也很滿意了，上了個申也摸不到的中字輩學校」、「我女兒也是說，如果再一次她還是會選擇考分科」。

另一部分家長則討論分科與學測錄取結果落差的原因，包括科系差異、名額限制以及偏科優勢：「聽說，文組通常會比學測好，理組則會比較差」、「有比較好！因為分科對偏科的學生優勢較多。我家小孩是理組，從個申只能上私立，到分科已上中字輩」、「只對中後段到後段有差，中上的有機會，但差距不大，主要拼醫牙的就知道有多累」、「前段科系沒有紅利，因為分科招生名額越來越少，都挪到個申去了」、「自然組分科要唸的難太多，很多人成績出來不到學測水準，名額少、高手又多，二三類高分群超級難」。也有家長指出，許多成績優異的高三生選擇走分發入學這個管道，或許是對製作學習歷程檔案和面試較沒把握，所以才選擇報考分科測驗，「魚與熊掌能兼得的孩子還是少」。

更有家長提醒，由於分科測驗並沒有重考國文和英文，且部分學校採計科目不同，對錄取結果仍有影響：「沒有一定，幾家歡樂幾家愁」、「我兒英文沒考好，分科考比較好但大部份學校都採計英文，所以今天放榜很可惜離目前校系1分之差」、「我家沒有」、「沒賺到！數甲物理化學還沒學測高」、「好像差不多耶，但好處是不用準備個申資料、繳費跑校面試、學系有100個可填」。

