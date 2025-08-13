聽新聞
真理大學去年短報名額遭減招...今年缺額率最高 校方不願回應
114學年度分發入學今放榜，考分會指出，以今年所有招生管道名額來看，真理大學缺額率34.13%最高。對此，真理大學至截稿前不願回應。
真理大學去年爆出未將繁星推薦、申請入學等管道缺額，回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，最後時任校長陳奇銘辭職，遭教育部處以罰鍰、扣減該校114學年度的招生名額，其中日間學士班減少463位名額。而114學年度分發入學放榜，以今年所有招生管道名額來看，真理大學缺額率34.13%最高。
校長李宜芳5月上任時曾提及，114學年度將全力拓展多元招生管道、調整課程，應對少子化衝擊；除爭取本地學生外，也向印尼、越南及馬來西亞學生招手，同時爭取全校各系所在年底前獨立招生、申請新增國際專修部、一至二學系申請二年制在職專班等措施。
