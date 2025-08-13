快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聽新聞
0:00 / 0:00

大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市武陵高中學生吳季澤看完台劇「村裡來了個暴走女外科」，覺得外科、急診具挑戰性，放棄當牙醫志願，選擇醫學系。圖／讀者提供
桃園市武陵高中學生吳季澤看完台劇「村裡來了個暴走女外科」，覺得外科、急診具挑戰性，放棄當牙醫志願，選擇醫學系。圖／讀者提供

大學分科測驗放榜，桃園市武陵高中表現亮眼，多人考取台清交成政，除了醫學院，也有人選擇法律系，走向不同的人生道路，但無論是哪一條，校方都予以祝福與支持，期待武陵人在各個領域發光發熱。

學生吳季澤很早就立志從醫，原本想攻讀牙醫，但看了台劇「村里來的暴走女外科」，覺得外科、急診有挑戰性，也能幫助人，決定報考醫學系。他曾參加申請入學，但沒有錄取，後來調整心態拚分科測驗，拿下284分。

學生葉宣麟喜歡用不同角度、爭點看同一件事，有時還會與公民老師來一場小辯論，未來想當檢察官。因為學測成績只差一點就能上台大法律系，所以決定拚分科測驗，最後以283分錄取圓夢。

校長林煥周表示，今年學生表現比往年更上層樓，各升學管道錄取台清交成政及各大醫學共391名，老師們都同表慶賀。

醫學院 法律系 分科測驗

延伸閱讀

建臺23名報錯科考生有18人上榜 其中4人考取國立大學

放榜了！明道中學中投會考狀元學測後…挑戰更高自己 如願考上台大醫

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

學測失利不放棄戰分科測驗 2學生圓夢上醫學系、中醫系從醫

相關新聞

大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系

大學分科測驗放榜，桃園市武陵高中表現亮眼，多人考取台清交成政，除了醫學院，也有人選擇法律系，走向不同的人生道路，但無論是...

中原大學今年招收3082新生額滿 連3年招滿額辦學成果品牌獲肯定

今年大學分發入學今天放榜，中原大學核定招收學士班學生3082人，再度締造招生「零缺額」，校方表示，該校長期深耕全人教育理...

大學分發放榜 新北349人上頂大 永平高中陳致穎錄取台大政治系

114學年度大學分發入學今放榜，新北公私立高中職共3870人參加分發入學管道，錄取3535人，錄取率達91.34%。其中...

真理大學去年短報名額遭減招 今年缺額率最高 校方不願回應

114學年度分發入學今放榜，考分會指出，以今年所有招生管道名額來看，真理大學缺額率34.13%最高。對此，真理大學至截稿...

台南女中185人上台清交成政25人讀醫 成大76人是最愛

大學考試統一分發今天放榜，台南女中表示，加上個人申請、繁星推薦、特殊選才等管道，共有185人上台大、清大、陽明交大、成大...

分發入學放榜 佛光大學再推一系、一學程單獨招生

114升大學分發入學今天放榜，今年大型升學管道均落幕，部分學校仍推出獨招管道。佛光大學表示，產品與媒體設計學系及運動與健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。