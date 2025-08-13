聽新聞
大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系
大學分科測驗放榜，桃園市武陵高中表現亮眼，多人考取台清交成政，除了醫學院，也有人選擇法律系，走向不同的人生道路，但無論是哪一條，校方都予以祝福與支持，期待武陵人在各個領域發光發熱。
學生吳季澤很早就立志從醫，原本想攻讀牙醫，但看了台劇「村里來的暴走女外科」，覺得外科、急診有挑戰性，也能幫助人，決定報考醫學系。他曾參加申請入學，但沒有錄取，後來調整心態拚分科測驗，拿下284分。
學生葉宣麟喜歡用不同角度、爭點看同一件事，有時還會與公民老師來一場小辯論，未來想當檢察官。因為學測成績只差一點就能上台大法律系，所以決定拚分科測驗，最後以283分錄取圓夢。
校長林煥周表示，今年學生表現比往年更上層樓，各升學管道錄取台清交成政及各大醫學共391名，老師們都同表慶賀。
