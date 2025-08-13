大學分發放榜 新北349人上頂大 永平高中陳致穎錄取台大政治系
114學年度大學分發入學今放榜，新北公私立高中職共3870人參加分發入學管道，錄取3535人，錄取率達91.34%。其中924位錄取國立大學，349人錄取台清交等頂尖大學。永平高中陳致穎長期關注國際時事，錄取台大政治系；私立南山高中施宏叡則以優異成績，錄取台大醫學系。
新北為獎勵優秀學生就近入學，持續辦獎學金計畫，本學年度提供最高30萬的獎學金額度，鼓勵在地就學；同時，教育局也推動在地就學大聯盟計畫，結合大學資源，讓高中學生可先修大學課程。教育局提醒，錄取名單公告後，若對分發結果有疑義，可先至考分會網站「分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因。
永平高中陳致穎自國中就讀永平高中國中部，因喜愛校園氛圍與學習環境，他選擇高中繼續留在母校就讀，並在每日放學後主動留校自習，對社會科學懷有濃厚興趣，長期關注國際時事；在校六年間，參與服務性活動、學術競賽，曾奪北一區地球科學組冠軍，多次以外語專題發表，並在德國姊妹校交流活動中擔任接待家庭，拓展國際視野。陳致穎在學測英文科取得頂標13級分，順利進入台大政治學系。
錦和高中鄢丞佑錄取國立中央大學英美語文學系，不僅學業表現優異，更在國際疊杯賽場上屢創佳績。鄢丞佑自國小起便對疊杯著迷，開啟長達十餘年專注訓練之路，經歷多次比賽失利與挫折後，淬鍊出堅韌不拔的毅力，最終在國內外舞台上展現亮眼實力。
南山高中施宏叡以優異成績錄取國立台灣大學醫學系，原本對生化科技與藥學情有獨鍾的他，後來認為醫學能帶來更全面的專業知識與助人機會，毅然將目標轉向醫學之路。在備考過程中，善用學校資源，課後參加美術創作社、地科競賽、數學競賽，甚至參與畢業晚會表演，充分展現高中生活的多彩與充實。
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言