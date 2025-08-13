快訊

大學分發放榜 新北349人上頂大 永平高中陳致穎錄取台大政治系

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
南山高中施宏叡錄取台大學醫學系。圖／新北教育局提供
南山高中施宏叡錄取台大學醫學系。圖／新北教育局提供

114學年度大學分發入學今放榜，新北公私立高中職共3870人參加分發入學管道，錄取3535人，錄取率達91.34%。其中924位錄取國立大學，349人錄取台清交等頂尖大學。永平高中陳致穎長期關注國際時事，錄取台大政治系；私立南山高中施宏叡則以優異成績，錄取台大醫學系。

新北為獎勵優秀學生就近入學，持續辦獎學金計畫，本學年度提供最高30萬的獎學金額度，鼓勵在地就學；同時，教育局也推動在地就學大聯盟計畫，結合大學資源，讓高中學生可先修大學課程。教育局提醒，錄取名單公告後，若對分發結果有疑義，可先至考分會網站「分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因。

永平高中陳致穎自國中就讀永平高中國中部，因喜愛校園氛圍與學習環境，他選擇高中繼續留在母校就讀，並在每日放學後主動留校自習，對社會科學懷有濃厚興趣，長期關注國際時事；在校六年間，參與服務性活動、學術競賽，曾奪北一區地球科學組冠軍，多次以外語專題發表，並在德國姊妹校交流活動中擔任接待家庭，拓展國際視野。陳致穎在學測英文科取得頂標13級分，順利進入台大政治學系。

錦和高中鄢丞佑錄取國立中央大學英美語文學系，不僅學業表現優異，更在國際疊杯賽場上屢創佳績。鄢丞佑自國小起便對疊杯著迷，開啟長達十餘年專注訓練之路，經歷多次比賽失利與挫折後，淬鍊出堅韌不拔的毅力，最終在國內外舞台上展現亮眼實力。

南山高中施宏叡以優異成績錄取國立台灣大學醫學系，原本對生化科技與藥學情有獨鍾的他，後來認為醫學能帶來更全面的專業知識與助人機會，毅然將目標轉向醫學之路。在備考過程中，善用學校資源，課後參加美術創作社、地科競賽、數學競賽，甚至參與畢業晚會表演，充分展現高中生活的多彩與充實。

錦和高中鄢丞佑錄取國立中央大學英美語文學系。圖／新北教育局提供
錦和高中鄢丞佑錄取國立中央大學英美語文學系。圖／新北教育局提供
永平高中陳致穎（左）錄取台大政治學系。圖／新北教育局提供
永平高中陳致穎（左）錄取台大政治學系。圖／新北教育局提供

