快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聽新聞
0:00 / 0:00

中原大學今年招收3082新生額滿 連3年招滿額辦學成果品牌獲肯定

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中原大學今年大學招生3082人額滿創佳績，連續第3年招生百分百創佳績，辦學獲肯定，資管系連7年創新競賽獲獎。圖／中原大學提供
中原大學今年大學招生3082人額滿創佳績，連續第3年招生百分百創佳績，辦學獲肯定，資管系連7年創新競賽獲獎。圖／中原大學提供

今年大學分發入學今天放榜，中原大學核定招收學士班學生3082人，再度締造招生「零缺額」，校方表示，該校長期深耕全人教育理念治校，推動「AI大學」發展亮點，融合科技、人文與社會價值，打造引領未來需求的人才培育模式，已連續第3年招生創百分之百佳績，展現辦學成果與品牌吸引力。

中原大學指出，根據大考入學分發委員會公告，今年全國分發入學招生缺額1220人，18所學校出現缺額，該校包括分發入學招收567人在內，學士班核定招生3082人全部額滿。又根據遠見雜誌「2025企業最愛大學生」調查，中原大學全國私立大學排名第一，更在資訊科技業及非上市櫃企業類包辦私校雙榜首。

校長李英明表示，中原大學70年來穩健累積品牌效應與聲譽，校友在各行各業的卓越表現與強烈向心力，「中原家族」獲網路支持與好口碑，未來幾年是少子化衝擊關鍵時期，他將引領該校邁向「綠色AI大學」，培育具備國際視野、永續思維與跨域專業能力的優質人才，更希望成為學生與家長心目中首選、最值得信賴的大學。

中原大學表示，因應現代新興科技高度需求，該校先後設立「智慧運算與量子資訊學院」和全台私校首間「半導體產業學院」，培育科技人才，更首間攜手輝達（NVIDIA）加入「AI University」計畫私大，發展AI未來製造設計及量子科技，今年10月將啟用「MetaDisplay前瞻光影沉浸式教學場域」，結合顯示投影科技、AI生成內容與多模態互動系統，打造AI世代人文教育創新學習場域。

中原大學今年大學招生3082人額滿，連續第3年招生百分百創佳績，辦學獲肯定。圖／中原大學提供
中原大學今年大學招生3082人額滿，連續第3年招生百分百創佳績，辦學獲肯定。圖／中原大學提供

品牌 半導體 中原大學

延伸閱讀

亞大分發入學滿招 第二附屬醫院明年11月開幕創造就業機會

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

分發入學放榜私立大學招生開紅盤 淡江、世新、銘傳均滿招

分發入學台大醫最低門檻288級分女學霸傳逆襲成功 台大回應了

相關新聞

大學分科放榜 武陵生迷台劇「女外科」棄牙醫選醫學系

大學分科測驗放榜，桃園市武陵高中表現亮眼，多人考取台清交成政，除了醫學院，也有人選擇法律系，走向不同的人生道路，但無論是...

中原大學今年招收3082新生額滿 連3年招滿額辦學成果品牌獲肯定

今年大學分發入學今天放榜，中原大學核定招收學士班學生3082人，再度締造招生「零缺額」，校方表示，該校長期深耕全人教育理...

大學分發放榜 新北349人上頂大 永平高中陳致穎錄取台大政治系

114學年度大學分發入學今放榜，新北公私立高中職共3870人參加分發入學管道，錄取3535人，錄取率達91.34%。其中...

台南女中185人上台清交成政25人讀醫 成大76人是最愛

大學考試統一分發今天放榜，台南女中表示，加上個人申請、繁星推薦、特殊選才等管道，共有185人上台大、清大、陽明交大、成大...

分發入學放榜 佛光大學再推一系、一學程單獨招生

114升大學分發入學今天放榜，今年大型升學管道均落幕，部分學校仍推出獨招管道。佛光大學表示，產品與媒體設計學系及運動與健...

建臺23名報錯科考生有18人上榜 其中4人考取國立大學

114學年大學分發入學今天放榜，苗栗縣私立建臺高中集體報錯考科的23名學生有18人上榜，其中4人錄取國立大學；建臺表示，目前仍有部分大學及科系將辦理獨招，校方會盡力將相關資訊提供學生，協助爭取今年最後的升學機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。