中原大學今年招收3082新生額滿 連3年招滿額辦學成果品牌獲肯定

今年大學分發入學今天放榜，中原大學核定招收學士班學生3082人，再度締造招生「零缺額」，校方表示，該校長期深耕全人教育理念治校，推動「AI大學」發展亮點，融合科技、人文與社會價值，打造引領未來需求的人才培育模式，已連續第3年招生創百分之百佳績，展現辦學成果與品牌吸引力。

中原大學指出，根據大考入學分發委員會公告，今年全國分發入學招生缺額1220人，18所學校出現缺額，該校包括分發入學招收567人在內，學士班核定招生3082人全部額滿。又根據遠見雜誌「2025企業最愛大學生」調查，中原大學全國私立大學排名第一，更在資訊科技業及非上市櫃企業類包辦私校雙榜首。

校長李英明表示，中原大學70年來穩健累積品牌效應與聲譽，校友在各行各業的卓越表現與強烈向心力，「中原家族」獲網路支持與好口碑，未來幾年是少子化衝擊關鍵時期，他將引領該校邁向「綠色AI大學」，培育具備國際視野、永續思維與跨域專業能力的優質人才，更希望成為學生與家長心目中首選、最值得信賴的大學。

中原大學表示，因應現代新興科技高度需求，該校先後設立「智慧運算與量子資訊學院」和全台私校首間「半導體產業學院」，培育科技人才，更首間攜手輝達（NVIDIA）加入「AI University」計畫私大，發展AI未來製造設計及量子科技，今年10月將啟用「MetaDisplay前瞻光影沉浸式教學場域」，結合顯示投影科技、AI生成內容與多模態互動系統，打造AI世代人文教育創新學習場域。 中原大學今年大學招生3082人額滿，連續第3年招生百分百創佳績，辦學獲肯定。圖／中原大學提供

