台南女中185人上台清交成政25人讀醫 成大76人是最愛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中應屆畢業生透過各種升學管道，185人上台大、清大、陽明交大、成大、政大。記者鄭惠仁／攝影
大學考試統一分發今天放榜，台南女中表示，加上個人申請、繁星推薦、特殊選才等管道，共有185人上台大、清大、陽明交大成大、政大，並有25人上醫學、中醫、牙醫系，南女之前已有22人錄取醫學等系，這次再增3人，成績亮眼。

114 學年度大學考試分發於今天統一分發放榜，台南女中表示，今年透過各種管道入學成績亮麗，包含個人申請、繁星推薦、特殊選才等共錄取台大37人、成大76人、清大29人、陽明交大21人、政大22人；另，醫學系、牙醫系、中醫系25人。錄取前5校(台、成、清、交、政) 有185人，占29.32%；頂尖大學有272人，占43.11%。其中有76人選擇就讀成大，顯示成大仍是南女中最多學生的第一志願。

校長洪慶在感謝全體教師這3年來的努力，在全體師生的努力下，不僅落實新課綱多元學習的精神，學生能有非常傑出的表現，前往自己所嚮往的大學校系。

南女中教務主任胡瑞原表示，今年學生透過多種生選管道都能上理想大學，成績亮演。去年受AI浪潮影響，理工科學生都選擇就讀電機、資訊等與AI、半導體等膝關科系，但今年回穩，該校選擇生物醫學相關科系增多，單是醫學、中醫、牙醫就有25人錄取，其實生醫與AI結合也是趨勢，學生的選擇也有更多空間。

