分發入學放榜 佛光大學再推一系、一學程單獨招生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
運健學程學生陳思芸參加亞洲地區大學生武術錦標賽女子52公斤級散打金牌。圖／佛大提供
114升大學分發入學今天放榜，今年大型升學管道均落幕，部分學校仍推出獨招管道。佛光大學表示，產品與媒體設計學系及運動與健康促進管理學士學位學程，今年亦提供獨招，報名即日起至8月19日止，詳細入學資訊簡章、名額，考生可於「佛光大學招生報名系統」查詢。

佛大表示，產品與媒體設計學系近年在各大設計競賽中嶄露頭角，於家電與交通工具類別表現亮眼。教師林志冠指出，2024年新一代設計展中，109級林泓儒同學的作品「輕型救援平台」成功入圍金點新秀設計獎產品設計類決審，並陸續榮獲紅點設計獎、海峽盃等約五個獎項。

林志冠強調，當今產業環境已進入自媒體時代，若只具備工業設計能力，缺乏媒體操作技巧，難有效行銷作品。因此，產媒系特別強化學生在拍攝、剪輯、內容行銷等自媒體技能，讓學生未來可發展於設計、行銷、企劃等多元領域，創造廣闊的就業出路。

另外，呼應近年國人運動風氣提升，佛大也於兩年前設立運動與健康促進管理學士學位學程。學程主任徐郁倫表示，學生畢業後可從事專業運動教練、健康促進顧問、健身指導員、運動防護員及推拿整復師等職業。佛大女籃隊近年在UBA大專籃球聯賽屢創佳績，隊上有半數球員為運健學程學生，能讓學生發展運動專長，同時培養專業能力、拓展職涯機會。

來自台東的學生楊志儒曾擔任近10年的鐵板燒師傅，後來投入跆拳道與泰拳訓練，並辭職創辦泰拳中心推廣格鬥運動，近期選擇回歸校園就讀佛大運健學程並創立泰拳社。佛大也表示，楊生致力推動泰拳教育，相信其產業經驗、人生歷練，可為年輕學生帶來實務經驗和職涯啟發。

佛大也說明，今年配合政府補助政策，加碼推出新生最高3.5萬元獎學金方案，並設有多元助學措施與教育部高額補助，提供經濟弱勢生穩定學習環境，能安心專注於大學四年的發展。另外，今年暑假參與海外實習學生人數再創新高，共65位學生前往歐洲、美洲、澳洲與亞洲等多個國家，展現國際動能。

產媒系林泓儒學生以作品「LRP輕型救援平台」獲得金點設計獎評審青睞，獲得金點新秀設計獎；且在海峽盃工業設計競賽勇奪大賽「銅獎」。圖／佛大提供
