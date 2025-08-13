建臺23名報錯科考生有18人上榜 其中4人考取國立大學

114學年大學分發入學今天放榜，苗栗縣私立建臺高中集體報錯考科的23名學生有18人上榜，其中4人錄取國立大學；建臺表示，目前仍有部分大學及科系將辦理獨招，校方會盡力將相關資訊提供學生，協助爭取今年最後的升學機會。

建臺高中今年有27名應屆考生參加大學分科測驗，不料7月初爆發集體報錯考科的風波，共有23人受影響，考生物和考歷史相互錯置，考生權益受影響，引發縣府關切，7月30日協助建臺辦理選填志願說明會，由升學專家一對一輔導，有專家建議考生應先入學，再透過轉學、轉系方式進入理想科系；此外，今年27名應屆考生，有4名第一類組考生，報考科目未受影響。

今天放榜，23名受影響考生，其中除了一人志在進入醫、藥學系，決定重考並放棄分科測驗，其他22名受影響考生共有18人上榜，其中4人分別考取國立嘉義大學、台北大學、聯合大學、東華大學。

受影響的胡姓考生要讀文組，但分科測驗歷史變成考生物，結果生物只拿到19分，他在7月底縣府辦理的選填志願說明會受訪表示他想讀文組心理系，學測成績可上私立大學，因此想報考分科測驗拚國立大學，但考科被報錯，只能再填私立大學。今天放榜，他錄取私立亞洲大學，與先前預估相同，他期盼先進大學，再參加轉學考試，或畢業後報考心目中理想的研究所。

校方表示，受影響23名學生中，有的錄取學校比當初申請入學的志願更好，但也有5人未錄取或決定明年重考，另外未受影響的4名應屆考生也有2人未上榜，目前還有大學或學系將辦單獨招生，校方會協助輔導學生提供相關資訊。

114學年大學分發入學今天放榜，苗栗縣私立建臺高中集體報錯考科的23名學生有18人上榜，其中4人錄取國立大學，未上榜學生，校方將協助提供獨招資訊輔導，爭取今年最後的升學機會。記者胡蓬生／攝影

