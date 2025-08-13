放榜了！明道中學國中會考狀元學測失利…分科測驗考上台大醫

大學分科測驗今天放榜，明道中學再添5學生錄取醫學院。其中，3年前國中會考狀元的董權煾在學測失利，他經短暫調整後，衝刺分科測驗，他感謝學校提供良好讀書空間，老師們也予以支持和鼓勵，讓他最後才有機會超常發揮，考上台大醫。

明道中學統計，大學分科測驗明道中學5名學生學錄取醫學院，分別是台大醫學系1人、台大牙醫學系1人、陽明交大醫學系2人、長庚中醫學系1人，總計本屆高三應屆畢業生共4人錄取台大醫學院，突破校史記錄。

明道中學總整今年大學多元入學榜單，醫科錄取33人（58人次）、台大48人，總計醫科、台大、政大、清大、陽明交大、成大共221人，錄取頂尖大學共計369人，對比今年畢業生524人，比例相當高，升學成果相當豐碩。

醫科錄取33人（58人次）、臺大48人(60人次)，總計醫科、台大、政大、清大、陽明交大、成大共221人(257人次)，錄取頂尖大學共計369人(692人次)，對比今年畢業生524人，比例相當高，升學成果相當豐碩。

其中，數理實驗班學生董權煾，3年前國中會考以中投區111積點成為當屆狀元，更在今年考試分發順利錄取台大醫學系。

董權煾表示，他以醫學系為升學目標，在學測失利短暫調整後，雖然有意識到分科CP值相對學測為低，卻是學測之後對目標科系發起衝擊的最佳方式，特別感謝學校提供良好讀書空間，老師們也予以支持和鼓勵，最後才有機會超常發揮，考上台大醫。

明道自然組模範班學生陳泓宇錄取台大化學系。陳泓宇在評估學測成績無法達成自己理想校系後，便專心投入分科測驗的準備。他說，雖然過程中常常懷疑自己是否能逆襲成功，不過只要有目標，下定決心，努力的過程就不會迷惘。

明道中學校長陳炤華表示，大學多元入學約有70%的名額在特殊選才、繁星推薦與申請入學，30%的名額在考試分發，明道中學鼓勵同學務必先把握繁星推薦與申請入學的升學機會，若個人有更高的理想再持續力拼分科測驗。

陳炤華指出，今年6月放榜，明道已有8成的學生透過繁星推薦與申請入學管道錄取自己的理想校系，其餘同學願意持續堅持力拼分科測驗，學校也特別在學生畢業後開設免費的「必勝班」安排任課老師管理與解惑，做同學最強的後盾，也恭喜同學順利錄取心目中的理想校系。

商品推薦