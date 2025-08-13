放榜了！明道中學國中會考狀元學測失利…分科測驗考上台大醫
大學分科測驗今天放榜，明道中學再添5學生錄取醫學院。其中，3年前國中會考狀元的董權煾在學測失利，他經短暫調整後，衝刺分科測驗，他感謝學校提供良好讀書空間，老師們也予以支持和鼓勵，讓他最後才有機會超常發揮，考上台大醫。
明道中學統計，大學分科測驗明道中學5名學生學錄取醫學院，分別是台大醫學系1人、台大牙醫學系1人、陽明交大醫學系2人、長庚中醫學系1人，總計本屆高三應屆畢業生共4人錄取台大醫學院，突破校史記錄。
明道中學總整今年大學多元入學榜單，醫科錄取33人（58人次）、台大48人，總計醫科、台大、政大、清大、陽明交大、成大共221人，錄取頂尖大學共計369人，對比今年畢業生524人，比例相當高，升學成果相當豐碩。
醫科錄取33人（58人次）、臺大48人(60人次)，總計醫科、台大、政大、清大、陽明交大、成大共221人(257人次)，錄取頂尖大學共計369人(692人次)，對比今年畢業生524人，比例相當高，升學成果相當豐碩。
其中，數理實驗班學生董權煾，3年前國中會考以中投區111積點成為當屆狀元，更在今年考試分發順利錄取台大醫學系。
董權煾表示，他以醫學系為升學目標，在學測失利短暫調整後，雖然有意識到分科CP值相對學測為低，卻是學測之後對目標科系發起衝擊的最佳方式，特別感謝學校提供良好讀書空間，老師們也予以支持和鼓勵，最後才有機會超常發揮，考上台大醫。
明道自然組模範班學生陳泓宇錄取台大化學系。陳泓宇在評估學測成績無法達成自己理想校系後，便專心投入分科測驗的準備。他說，雖然過程中常常懷疑自己是否能逆襲成功，不過只要有目標，下定決心，努力的過程就不會迷惘。
明道中學校長陳炤華表示，大學多元入學約有70%的名額在特殊選才、繁星推薦與申請入學，30%的名額在考試分發，明道中學鼓勵同學務必先把握繁星推薦與申請入學的升學機會，若個人有更高的理想再持續力拼分科測驗。
陳炤華指出，今年6月放榜，明道已有8成的學生透過繁星推薦與申請入學管道錄取自己的理想校系，其餘同學願意持續堅持力拼分科測驗，學校也特別在學生畢業後開設免費的「必勝班」安排任課老師管理與解惑，做同學最強的後盾，也恭喜同學順利錄取心目中的理想校系。
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言