分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

114年分發入學今日放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年的學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯，如陽明交通大學牙醫系分發的分數門檻超車成功大學醫學系，高雄醫學大學兩系的門檻今年拉平。另外，今年加考數乙影響一類組分發情況，藍天予觀察，今年要上頂大幾個財管科系，同分參酌時，數乙幾乎都要到60級分才能過門檻。

得勝者文教今日分析分發入學結果，藍天予指出，觀察今年申請入學到分發入學的選填狀況，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯，未來還有待觀察趨勢發展。

他舉例指出，去年是陽明醫學高於台大牙醫1級分，今年台大牙分數高於陽明醫2級分；今年陽明交大牙醫上升5級分、成大醫學下降1級分，陽交牙分數也超車成大醫；若只看高醫大，兩者去年相差2級分，今年分數門檻同樣為271級分。

電機資工在二類組仍是熱門，藍天予表示，頂尖電資科系門檻都接近滿分，要上台大電機，得在4科總分240級分中拿下229級分。另外，成大電機普渡雙聯班，今年分數更是上升了12級分，達到204級分。

今年加考數乙，為一類組的分發情況增添變數。藍天予指出，今年台大財金、會計A組、政大財務管理在同分參酌時，數乙幾乎都要到60級分才能過門檻。

藍天予表示，雖然今年採計數乙的校系少，從分發結果來看，重要性不言而喻。過往數甲、數乙安排在同天考試，有些二、三類組學生會考數乙練手感，但今年分成兩天，影響學生選考。採計數乙的校系，最後通過門檻的考生數乙分數都非常高，可見數乙高分群都有填志願，二、三類組跨考情況少，未來可以持續觀察是否有更多校系願意採計數乙。

藍天予也建議，未來學生也可以多報名數乙，看是否有機會選到不錯的校系。不過，有多少校系採計數乙，還是影響學生選考意願的關鍵，等到10月底下學年公告核定名額，可再看各校狀況。

