快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
分發入學今天放榜，今年錄取率96.34%，有1220個缺額。聯合報系資料照片
分發入學今天放榜，今年錄取率96.34%，有1220個缺額。聯合報系資料照片

114年分發入學今日放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年的學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯，如陽明交通大學牙醫系分發的分數門檻超車成功大學醫學系，高雄醫學大學兩系的門檻今年拉平。另外，今年加考數乙影響一類組分發情況，藍天予觀察，今年要上頂大幾個財管科系，同分參酌時，數乙幾乎都要到60級分才能過門檻。

得勝者文教今日分析分發入學結果，藍天予指出，觀察今年申請入學到分發入學的選填狀況，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯，未來還有待觀察趨勢發展。

他舉例指出，去年是陽明醫學高於台大牙醫1級分，今年台大牙分數高於陽明醫2級分；今年陽明交大牙醫上升5級分、成大醫學下降1級分，陽交牙分數也超車成大醫；若只看高醫大，兩者去年相差2級分，今年分數門檻同樣為271級分。

電機資工在二類組仍是熱門，藍天予表示，頂尖電資科系門檻都接近滿分，要上台大電機，得在4科總分240級分中拿下229級分。另外，成大電機普渡雙聯班，今年分數更是上升了12級分，達到204級分。

今年加考數乙，為一類組的分發情況增添變數。藍天予指出，今年台大財金、會計A組、政大財務管理在同分參酌時，數乙幾乎都要到60級分才能過門檻。

藍天予表示，雖然今年採計數乙的校系少，從分發結果來看，重要性不言而喻。過往數甲、數乙安排在同天考試，有些二、三類組學生會考數乙練手感，但今年分成兩天，影響學生選考。採計數乙的校系，最後通過門檻的考生數乙分數都非常高，可見數乙高分群都有填志願，二、三類組跨考情況少，未來可以持續觀察是否有更多校系願意採計數乙。

藍天予也建議，未來學生也可以多報名數乙，看是否有機會選到不錯的校系。不過，有多少校系採計數乙，還是影響學生選考意願的關鍵，等到10月底下學年公告核定名額，可再看各校狀況。

數乙 門檻 醫學

延伸閱讀

學測失利不放棄戰分科測驗 2學生圓夢上醫學系、中醫系從醫

分發入學台大醫最低門檻288級分女學霸傳逆襲成功 台大回應了

分發入學放榜玄奘大學缺額率達8成 校方：其他入學管道成果不錯

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

相關新聞

台南女中185人上台清交成政25人讀醫 成大76人是最愛

大學考試統一分發今天放榜，台南女中表示，加上個人申請、繁星推薦、特殊選才等管道，共有185人上台大、清大、陽明交大、成大...

建臺23名報錯科考生有18人上榜 其中4人考取國立大學

114學年大學分發入學今天放榜，苗栗縣私立建臺高中集體報錯考科的23名學生有18人上榜，其中4人錄取國立大學；建臺表示，目前仍有部分大學及科系將辦理獨招，校方會盡力將相關資訊提供學生，協助爭取今年最後的升學機會。

放榜了！明道中學國中會考狀元學測失利…分科測驗考上台大醫

大學分科測驗今天放榜，明道中學再添5學生錄取醫學院。其中，3年前國中會考狀元的董權煾在學測失利，他經短暫調整後，衝刺分科...

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

114年分發入學今日放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年的學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯，如陽明交通大...

學測失利不放棄戰分科測驗 2學生圓夢上醫學系、中醫系從醫

基隆二信高中今年43人參加7月的分科測驗，以分發入學方式爭取更理想的校系，逾半數24人錄取國立大學或醫學院相關校系。

女學霸科展涉抄襲遭撤銷台大醫資格 網傳分科再考回台大醫

台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，遭科教館撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大最終也撤銷該生錄取資格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。