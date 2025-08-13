快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

學測失利不放棄戰分科測驗 2學生圓夢上醫學系、中醫系從醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
二信高中錄取中國醫藥大學醫學系的李晉（左）、長庚大學中醫系的羅鋐竣（右）。圖／二信高中提供
二信高中錄取中國醫藥大學醫學系的李晉（左）、長庚大學中醫系的羅鋐竣（右）。圖／二信高中提供

基隆二信高中今年43人參加7月的分科測驗，以分發入學方式爭取更理想的校系，逾半數24人錄取國立大學或醫學院相關校系。

其中李晉德與羅鋐竣在大學學學測失利後，不氣餒、不放棄，選擇全力備戰分科測驗，李錄取中國醫藥大學醫學系，羅錄取長庚大學中醫系，如願以償心目中的從醫志向。

羅鋐竣自小就受醫學環境薰陶，父親為基隆長庚醫院耳鼻喉科醫師，是他心中的榜樣。高中三年，他積極參加問題導向式學習（PBL）社群，培養系統思考與執行能力，早立下從醫的夢想。

羅大學申請入學全數選擇醫學科系卻在第一階段就慘遭滑鐵盧，他立即調整好心態持續努力，最後以國英數甲生化五科均超過56級分的優異成績，錄取中西醫雙修的長庚大學中醫系，承接父親濟世救人的衣缽。

李晉德早在高一時，便因參與中研院生命科學相關研究，對再生醫學與幹細胞技術產生濃厚興趣，他立下「只想醫學系」目標。不同於多數學生的多元選擇，他堅持專注於這唯一志願，在學習歷程的建構上也對準此方向。

李晉德表示，他在學科中特別超前自學生物領域，在全國生物學科能力決賽中獲三等獎，也是基隆市唯一得獎；自主學習研究上他特別關注「誘導性多潛能幹細胞」在眼角膜修復的應用案例，期盼未來能投身醫療研究，幫助更多病患重獲健康

李晉德分享「自己走自己的路，不必被別人的目標束縛，只要堅持，終會抵達屬於自己的終點。」他透過分科測驗順利錄取中國醫藥大學醫學系，踏入理想中的醫學殿堂。

二信高中校長林立表示，今年參加分科測驗的同學能在錄取國立大學及醫學院相關科系上創下56%佳績，學生目標明確是主因，也都是選擇在在地就學的學生，家長無須捨近求遠往台北跑。

醫學院 分科測驗 中國醫藥大學

延伸閱讀

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

AI科技風引領學習風潮 南一中上台大電機將寫新紀錄

5科滿級分奪雙榜首！薇閣2人奪全國前四 分科測驗創佳績

相關新聞

女學霸科展涉抄襲遭撤銷台大醫資格 網傳分科再考回台大醫

台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，遭科教館撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大最終也撤銷該生錄取資格...

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%較去年再提高。又...

分發入學牙醫系分數超車醫學系 頂大財管科系數乙需60級分

114年分發入學今日放榜，升學輔導專家藍天予觀察，從今年的學測到分科測驗，牙醫系分數高於醫學系的現象很明顯，如陽明交通大...

分發入學台大醫最低門檻288級分女學霸傳逆襲成功 台大回應了

114最後一個升大學主要招生管道分發入學今天放榜，今年錄取率96.34%，最終留下缺額1220個為近五年最少。國立台灣大...

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

大學分發入學今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校...

分發入學錄取率96.34%較去年高 1220個缺額近五年最少

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%相較去年再提高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。