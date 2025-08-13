學測失利不放棄戰分科測驗 2學生圓夢上醫學系、中醫系從醫

基隆二信高中今年43人參加7月的分科測驗，以分發入學方式爭取更理想的校系，逾半數24人錄取國立大學或醫學院相關校系。

其中李晉德與羅鋐竣在大學學學測失利後，不氣餒、不放棄，選擇全力備戰分科測驗，李錄取中國醫藥大學醫學系，羅錄取長庚大學中醫系，如願以償心目中的從醫志向。

羅鋐竣自小就受醫學環境薰陶，父親為基隆長庚醫院耳鼻喉科醫師，是他心中的榜樣。高中三年，他積極參加問題導向式學習（PBL）社群，培養系統思考與執行能力，早立下從醫的夢想。

羅大學申請入學全數選擇醫學科系卻在第一階段就慘遭滑鐵盧，他立即調整好心態持續努力，最後以國英數甲生化五科均超過56級分的優異成績，錄取中西醫雙修的長庚大學中醫系，承接父親濟世救人的衣缽。

李晉德早在高一時，便因參與中研院生命科學相關研究，對再生醫學與幹細胞技術產生濃厚興趣，他立下「只想醫學系」目標。不同於多數學生的多元選擇，他堅持專注於這唯一志願，在學習歷程的建構上也對準此方向。

李晉德表示，他在學科中特別超前自學生物領域，在全國生物學科能力決賽中獲三等獎，也是基隆市唯一得獎；自主學習研究上他特別關注「誘導性多潛能幹細胞」在眼角膜修復的應用案例，期盼未來能投身醫療研究，幫助更多病患重獲健康

李晉德分享「自己走自己的路，不必被別人的目標束縛，只要堅持，終會抵達屬於自己的終點。」他透過分科測驗順利錄取中國醫藥大學醫學系，踏入理想中的醫學殿堂。

二信高中校長林立表示，今年參加分科測驗的同學能在錄取國立大學及醫學院相關科系上創下56%佳績，學生目標明確是主因，也都是選擇在在地就學的學生，家長無須捨近求遠往台北跑。

