民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

女學霸科展涉抄襲遭撤銷台大醫資格 網傳分科再考回台大醫

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
分科測驗入學今放榜。聯合報系資料照片
分科測驗入學今放榜。聯合報系資料照片

台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，遭科教館撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大最終也撤銷該生錄取資格。分科測驗入學今放榜，今傳出該生再次考取台大醫學系。對此，台大表示，「不特別說明個案」。該生高中校方則對此事不做回應。

台中一名女高中生透過繁星推薦管道錄取台大醫學系，卻被爆科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館6月23日公告，確認該份科展作品，有違反研究倫理之情事，判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也追回獎狀與獎金。台大接獲檢舉後重新審議，7月14日決議撤銷該生錄取資格。

據了解，該名女高中生在台大決議撤銷錄取資格前，早已提前報考分科測驗，分科測驗今天放榜，據傳該生再次考取台大醫學系。對此，該生高中校方表示，學校不會公布學生成績，對此事不做回應。

今網傳該名女高中生分科錄取台大醫學系後，不少網友給予正向肯定，有網友說「一年考上兩次台大醫科，誰能超越」、「真金不怕火煉」、「人家本來就有足夠實力考上」，更有網友封她為「新一代女戰神」。

台大 醫學 分科測驗

