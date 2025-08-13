聽新聞
0:00 / 0:00
女學霸科展涉抄襲遭撤銷台大醫資格 網傳分科再考回台大醫
台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，遭科教館撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大最終也撤銷該生錄取資格。分科測驗入學今放榜，今傳出該生再次考取台大醫學系。對此，台大表示，「不特別說明個案」。該生高中校方則對此事不做回應。
台中一名女高中生透過繁星推薦管道錄取台大醫學系，卻被爆科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。主辦台灣科展的科教館6月23日公告，確認該份科展作品，有違反研究倫理之情事，判定撤銷該作品參展資格及所獲獎項，也追回獎狀與獎金。台大接獲檢舉後重新審議，7月14日決議撤銷該生錄取資格。
據了解，該名女高中生在台大決議撤銷錄取資格前，早已提前報考分科測驗，分科測驗今天放榜，據傳該生再次考取台大醫學系。對此，該生高中校方表示，學校不會公布學生成績，對此事不做回應。
今網傳該名女高中生分科錄取台大醫學系後，不少網友給予正向肯定，有網友說「一年考上兩次台大醫科，誰能超越」、「真金不怕火煉」、「人家本來就有足夠實力考上」，更有網友封她為「新一代女戰神」。
【文教熱話題】
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言