分發入學台大醫最低門檻288級分女學霸傳逆襲成功 台大回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大表示，今年全數名額滿招，醫學系自費生最低錄取門檻為288級分。圖為台大校園外觀及學生。聯合報系資料照片
114最後一個升大學主要招生管道分發入學今天放榜，今年錄取率96.34%，最終留下缺額1220個為近五年最少。國立台灣大學今天表示，今年全數名額滿招，醫學系自費生最低錄取門檻為288級分，二類組熱門科系電機系為229級分，一類組法律系財法組則是297級分。

台大註冊組組長李宏森表示，今年台大分發入學包含回流總計提供1427個名額，分發入學占整體招生名額40.9%，高於全國平均值34.6%，但綜觀今年三大招生管道招生名額占比，台大仍維持一定標準，無特別偏頗。

有關今年熱門校系，李宏森說，醫學系自費生最低錄取門檻為288級分、牙醫系285級分；二類組熱門科系電機系229級分、資工系240.5級分，因資工參採數學甲考科並加重計分，兩者分數無法直接比較，但兩系分數都非常優異，考生都能依照志願填寫；一類組法律系財法組297級分，公民也設有加重計分。

李宏森也指出，今年錄取台大的學生中，仍以台北市建國中學202人最多、北一女中135人居次，師大附中106人排第三。第四名則為台中一中83人，該校去年51人錄取台大，今年錄取人數大幅提升；第五名為中山女高65人。私立高中則以薇閣高中最多、排名第11，錄取41人，但較去年70人略減。

有關明年115學年招生規劃，李宏森指出，台大規劃3483個學士班招生名額，繁星推薦管道占比維持12.5%，申請入學51.1%，分發入學則為34.4%，三者占比均和今年近似。

此外，台中一名女高中生錄取台大醫學系，但被質疑科展作品抄襲，經科教館審查後決議撤銷獎項，台大亦撤銷其醫學系錄取資格，今外傳該名學生重新考回台大醫學系。

李宏森則表示，不特別說明個案，但對即將入學台大的學生都給予誠摯祝福，擁有更多采多姿的大學生活。又今年申請入學發生數起爭議，牽涉層面廣，台大會持續和教育部討論相關優化機制。

李宏森指出，今年數起升學爭議結果令人惋惜，但要特別聲明，大學端維護學術誠信、招生公平，考生檢具的資料真實性十分重要，也提醒未來的考生要引以為戒，對檢具的書面資料負責。

台大 醫學 名額

