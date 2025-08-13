分發入學放榜玄奘大學缺額率達8成 校方：其他入學管道成果不錯
114分發入學今天放榜。今年招生缺額僅1220個，為近五年來最少。缺額總計分布在18所大學，其中玄奘大學分發入學管道缺額率達80%；若以今年所有招生管道名額計，則以真理大學缺額率34.13%最高。對此，玄奘大學回應，雖然本次分發入學人數較少，但在其他入學管道（如特殊選才、運動單招、單獨招生等）均有不錯的成果，足以彌補分發入學的不足。
玄奘大學表示，除了大學部外，本校博、碩士班、碩士在職專班及境外生招生情況均接近滿額。未來，學校將在鞏固多年以來穩定生源的基礎上，持續推動境外生招生，並發展二年學制專班、碩博士班與在職專班等多元學制，以因應少子化帶來的入學缺額挑戰。同時，學校也將持續發展各學系特色，在師生共同努力下，維持財務健全與校務穩定發展。
考分會執行秘書沈聖智表示，今年招生缺額僅1220名，相較113學年度招生缺額2505名，降幅達到51.30%，缺額共分布在18所大學159系組，其中包括6所公立大學以及12所私立大學。
考分會資訊指出，今年分發入學管道中以玄奘大學缺額達到80.88%最高，其次為佛光大學60.92%、真理大學54.11%；若以今年所有招生管道視之，則已真理大學缺額率34.13%最高，其次則為玄奘大學25%。
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言