分發入學放榜玄奘大學缺額率達8成 校方：其他入學管道成果不錯

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
114分發入學今天放榜。今年招生缺額僅1220個，為近五年來最少。本報資料照片
114分發入學今天放榜。今年招生缺額僅1220個，為近五年來最少。本報資料照片

114分發入學今天放榜。今年招生缺額僅1220個，為近五年來最少。缺額總計分布在18所大學，其中玄奘大學分發入學管道缺額率達80%；若以今年所有招生管道名額計，則以真理大學缺額率34.13%最高。對此，玄奘大學回應，雖然本次分發入學人數較少，但在其他入學管道（如特殊選才、運動單招、單獨招生等）均有不錯的成果，足以彌補分發入學的不足。

玄奘大學表示，除了大學部外，本校博、碩士班、碩士在職專班及境外生招生情況均接近滿額。未來，學校將在鞏固多年以來穩定生源的基礎上，持續推動境外生招生，並發展二年學制專班、碩博士班與在職專班等多元學制，以因應少子化帶來的入學缺額挑戰。同時，學校也將持續發展各學系特色，在師生共同努力下，維持財務健全與校務穩定發展。

考分會執行秘書沈聖智表示，今年招生缺額僅1220名，相較113學年度招生缺額2505名，降幅達到51.30%，缺額共分布在18所大學159系組，其中包括6所公立大學以及12所私立大學。

考分會資訊指出，今年分發入學管道中以玄奘大學缺額達到80.88%最高，其次為佛光大學60.92%、真理大學54.11%；若以今年所有招生管道視之，則已真理大學缺額率34.13%最高，其次則為玄奘大學25%。

玄奘大學 真理大學 佛光大學

