苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學
114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%較去年再提高。又今年從申請入學、分科測驗均有不少突發狀況，考分會證實，日前集體報錯考科的苗栗建臺高中最終20人獲大學錄取，其中5人分發上國立大學。
日前苗栗建臺高中爆發考生集體報錯考科的烏龍，本要報考歷史的學生報考生物，要考生物的考生則報考歷史，且學校於考前才發現，大考中心與教育部依規定不得補救。
今天分發入學放榜，考分會執行秘書沈聖智表示，苗栗建臺高中共有27人報考，22人完成登記志願，最終20人獲得各大學錄取，其中5人上國立大學、15人上私立大學。
沈聖智也說，由於涉及學生個資，因此不特別說明學生狀況，但祝福學生均考上理想的校系、努力學習，相信各校也都有非常完善的學習輔導機制。
【文教熱話題】
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言