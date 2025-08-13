快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
日前集體報錯考科的苗栗建臺高中最終20人獲大學錄取，其中5人分發上國立大學。記者胡蓬生／攝影
日前集體報錯考科的苗栗建臺高中最終20人獲大學錄取，其中5人分發上國立大學。記者胡蓬生／攝影

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%較去年再提高。又今年從申請入學、分科測驗均有不少突發狀況，考分會證實，日前集體報錯考科的苗栗建臺高中最終20人獲大學錄取，其中5人分發上國立大學。

日前苗栗建臺高中爆發考生集體報錯考科的烏龍，本要報考歷史的學生報考生物，要考生物的考生則報考歷史，且學校於考前才發現，大考中心與教育部依規定不得補救。

今天分發入學放榜，考分會執行秘書沈聖智表示，苗栗建臺高中共有27人報考，22人完成登記志願，最終20人獲得各大學錄取，其中5人上國立大學、15人上私立大學。

沈聖智也說，由於涉及學生個資，因此不特別說明學生狀況，但祝福學生均考上理想的校系、努力學習，相信各校也都有非常完善的學習輔導機制。

放榜 分科測驗

延伸閱讀

苗栗明德水庫環湖最後一哩路 苗16南岸道路優先拓寬環湖橋610公尺

颱風楊柳恐13日中午登陸台東 陸警增苗栗台中澎湖

大學分發入學管道3.3萬名額 13日公告錄取結果

分科測驗成績明公布 上午9時大考中心網站查成績

相關新聞

分發入學錄取率96.34%較去年高 1220個缺額近五年最少

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%相較去年再提高。...

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

大學分科測驗今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校...

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%較去年再提高。又...

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

大學分發入學今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校...

分發入學台大醫最低門檻288級分女學霸傳逆襲成功 台大回應了

114最後一個升大學主要招生管道分發入學今天放榜，今年錄取率96.34%，最終留下缺額1220個為近五年最少。國立台灣大...

東海大學走過70年 入學分發放榜今年首度「三路」滿招

大學入學分發今放榜，東海大學114學年分發入學名額全數招滿，與4月繁星推薦、特殊選才雙雙滿招，創下校史首度「三路滿招」紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。