苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%較去年再提高。又今年從申請入學、分科測驗均有不少突發狀況，考分會證實，日前集體報錯考科的苗栗建臺高中最終20人獲大學錄取，其中5人分發上國立大學。

日前苗栗建臺高中爆發考生集體報錯考科的烏龍，本要報考歷史的學生報考生物，要考生物的考生則報考歷史，且學校於考前才發現，大考中心與教育部依規定不得補救。

今天分發入學放榜，考分會執行秘書沈聖智表示，苗栗建臺高中共有27人報考，22人完成登記志願，最終20人獲得各大學錄取，其中5人上國立大學、15人上私立大學。

沈聖智也說，由於涉及學生個資，因此不特別說明學生狀況，但祝福學生均考上理想的校系、努力學習，相信各校也都有非常完善的學習輔導機制。

