快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
成功大學。本報資料照片
成功大學。本報資料照片

大學分發入學今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校方今證實，該生參加分科測驗，已錄取成功大學醫學系。

成大教務長沈聖智今表示，不方便透露、也不方便揭露特定學生，但相信無論正取成大醫學系或其他學校，都能獲得非常完善的照顧。

台中一名高中生日前申請入學正取多所大學醫學系，但在社群平台Threads上分享自己學習歷程檔案內容，卻被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，該生申請入學雖正取陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫學大學、中山醫學大學，備取長庚大學醫學系，但先後遭各校撤銷錄取資格。

檔案 申請入學 中山醫學大學

延伸閱讀

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

成大醫師腳踏車裝Air tag追蹤器 竊賊深夜偷車隔天當場人贓俱獲

成大教授自稱「亦師亦友」挺罷免 游顥辦打臉：無交情

AI科技風引領學習風潮 南一中上台大電機將寫新紀錄

相關新聞

女學霸科展涉抄襲遭撤銷台大醫資格 網傳分科再考回台大醫

台中一名女高中生今年繁星錄取台大醫學系，卻被爆科展抄襲，遭科教館撤銷該作品參展資格及所獲獎項，台大最終也撤銷該生錄取資格...

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%較去年再提高。又...

分發入學台大醫最低門檻288級分女學霸傳逆襲成功 台大回應了

114最後一個升大學主要招生管道分發入學今天放榜，今年錄取率96.34%，最終留下缺額1220個為近五年最少。國立台灣大...

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

大學分發入學今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校...

分發入學錄取率96.34%較去年高 1220個缺額近五年最少

114學年升大學分發入學今天放榜，今年總計3萬3733人完成登記、錄取3萬2497人，錄取率96.34%相較去年再提高。...

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

大學分科測驗今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。