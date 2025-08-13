學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

大學分發入學今天放榜，台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等5所醫學系取消錄取資格。校方今證實，該生參加分科測驗，已錄取成功大學醫學系。

成大教務長沈聖智今表示，不方便透露、也不方便揭露特定學生，但相信無論正取成大醫學系或其他學校，都能獲得非常完善的照顧。

台中一名高中生日前申請入學正取多所大學醫學系，但在社群平台Threads上分享自己學習歷程檔案內容，卻被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，該生申請入學雖正取陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫學大學、中山醫學大學，備取長庚大學醫學系，但先後遭各校撤銷錄取資格。

商品推薦