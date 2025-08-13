東海大學走過70年 入學分發放榜今年首度「三路」滿招

大學入學分發今放榜，東海大學114學年分發入學名額全數招滿，與4月繁星推薦、特殊選才雙雙滿招，創下校史首度「三路滿招」紀錄。在建校70周年的重要時刻，校長張國恩說，學校將持續深化與美國喬治亞理工、東南亞泰國易三倉等國際頂尖大學的合作，更緊密鏈結企業資源，推動AI課程與跨域教學，並活化資產、創新系所，邁向百年大學願景。

據大學考試入學分發委員會資料顯示，東海大學今年外文、社會、政治、音樂、國貿、餐旅、哲學、建築等近40個系所全面滿招，創下近年最佳招生表現。

教務長楊定亞指出，今年4月繁星推薦開出474個名額，吸引796人報名並全數錄取，名列全台17所滿招學校之一；特殊選才同樣報名踴躍、全數錄取，創下歷年新高。碩士班、博士班招生人數也達歷史最佳，在少子化浪潮中尤顯難得。

校長張國恩說，東海在2025年遠見台灣最佳大學排名成績卓越，各項指標皆囊獲佳績，文史哲領域更是全國私立大學第一，理工AI表現也相當亮眼。2024年獲「THE」雜誌評選為物理科學領域全台第4；今年更獲「Cheers」雜誌「辦學績效互評調查」第7名，是前十名中唯一的私立大學；同年也入選「Times Higher Education」全球百大永續發展影響大學。

東海以「AI、永續、人文」融合教育實踐為核心，包括邀請世界級大師開設講座、籌建AI科技大樓、與國際名校及頂尖企業共開課程等多項計畫，攜手美國喬治亞理工打造機器人教育平台，與Nvidia成立AI大學。

高階管理教育同樣成果豐碩。2024年EMBA報名人數突破300人，錄取150人，穩居中台灣最具競爭力的品牌之一。不久前，2025年第六屆「遠見」USR大學社會責任獎頒獎，東海一舉奪下四項大獎，其中「大學永續報告書」榮獲報告書組首獎，為全場最高榮譽。

