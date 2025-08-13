分發入學放榜18校有缺額 玄奘大學缺額率達8成最高　

114分發入學今天放榜。今年招生缺額僅1220個，為近五年來最少。缺額總計分布在18所大學，其中玄奘大學分發入學管道缺額率達80%；若以今年所有招生管道名額計，則以真理大學缺額率34.13%最高。

考分會執行秘書沈聖智表示，今年招生缺額僅1220名，相較113學年度招生缺額2505名，降幅達到51.30%，缺額共分布在18所大學159系組，其中包括6所公立大學以及12所私立大學。

根據考分會資訊，今年如台大、成大、清大、陽明交大、台師大等頂尖大學均滿招；私立大學如輔仁大學、中原大學、元智大學、逢甲等老牌學校同樣無缺額。東吳大學則有4個缺額，國立大學中山大學也留下10個缺額，據了解，缺額多落在藝術相關學系。

考分會資訊指出，今年分發入學管道中以玄奘大學缺額達到80.88%最高，其次為佛光大學60.92%、真理大學54.11%；若以今年所有招生管道視之，則已真理大學缺額率34.13%最高，其次則為玄奘大學25%。

另外，今年缺額的公立大學則多屬地方型公立學校，如東華大學、台東大學、嘉義大學、金門大學等。沈聖智也說，近年政府補助學生就讀私立學校學雜費，「都會區私立大學招生確實非常好。」反而是較偏遠地區的國立大學須面對招生挑戰，也鼓勵每間大學做出自己的特色、吸引考生。

另外，今年18學群與一跨領域學群中，遊憩運動學群、生物資源學群、數理化學群均無缺額，缺額率前三名則是藝術學群、跨領域學群、管理學群，而文史哲、外語等學群今年缺額率多落在3%到4%之間，並無特別突出。

沈聖智也談到，近年雖然仍看見「重理工、輕人文」的趨勢，但各大學近年都推出相關跨領域學習制度、輔系與雙主修等，無論考生錄取哪間學校，未來還是有辦法依照興趣跨域，應不會影響到人文與理工才人材培育。另外，跨領域學群為近年新興學群，也鼓勵高中生若尚無找到自身興趣，大一可先進入跨領域學群先試探。

